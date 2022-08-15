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Adanaspor-Tuzlaspor maçının ardından

15.08.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: - "İyi bir maç oldu, lige bir puanla başladık. Biz Adanaspor olarak daha da iyi olacağız" - Tuzlaspor Sorumlusu Dilaver Mutlu: - "Artık önümüzdeki hafta oynayacağımız Bandırmaspor maçına hazırlık yapacağız"

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, "İyi bir maç oldu, lige bir puanla başladık. Biz Adanaspor olarak daha da iyi olacağız." dedi.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı oynadıkları oyundan memnun olduğunu belirtti.

İkinci yarıda kora kor bir mücadele olduğuna dikkati çeken Kaplan, "Tuzlaspor'un ikinci yarıda bulduğu pozisyonlar vardı. Kaybedebilirdik de ama son dakikada Jallow bulduğu pozisyonu değerlendirebilse maçı kazanacaktık. O da bir talihsizlik oldu. İki takımı da kutluyorum. Penaltı beklediğimiz pozisyonda maçın hakemi VAR'dan çağırılmadığını söyledi. Bize göre pozisyon penaltı. İyi bir maç oldu, lige bir puanla başladık. Biz Adanaspor olarak daha da iyi olacağız. Aramıza katılacak 1-2 arkadaşımız olacak. Nokta transfer dediğimiz o arkadaşlar da aramıza katıldığı zaman daha iyi olacağız. Daha iyi skorlar alıp Adanaspor'u iyi yerlere getireceğiz." şeklinde konuştu.

- Tuzlaspor cephesi

Tuzlaspor Sorumlusu Dilaver Mutlu da ligin ilk maçlarının her zaman zor olduğunu ifade etti.

Maçın iki takım için de zor geçtiğini vurgulayan Mutlu, şunları kaydetti:

"İki takım oyuncularını da tebrik etmek lazım. Sıcak ve nemli bu havada iyi mücadele oldu. Buraya kazanmak için geldik ama insanın her istediği olmuyor. Oyuncularımızın hepsi yeni. Bu takımı oturtmak için zamana da ihtiyacımız vardı. Oyunun başında da iyi başlayamadık ama ikinci yarı oyuna ağırlığımızı koyacak pozisyonlar da bulduk, atamadık. Artık önümüzdeki hafta oynayacağımız Bandırmaspor maçına hazırlık yapacağız. İnşallah o maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

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