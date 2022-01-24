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Adanaspor, Yiğithan Güveli'yi transfer etti

24.01.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, Yiğithan Güveli'yi transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Yiğithan Güveli kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, Ümraniyespor'da forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Yiğithan Güveli ile 2,5 yıl sözleşme imzaladığı bildirildi.

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