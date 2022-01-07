Adanaspor'da 3 oyuncunun Kovid-19 tespit pozitif çıktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da 3 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımı teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Bursaspor müsabakası öncesi Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan 3 sporcu için takip, izolasyon ve tedavi süreçleri başlatıldı.
Öte yandan, Ahmethan Köse ve Kadir Keleş'in sakatlıkları nedeniyle Bursaspor maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
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