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Adanaspor'da 3 oyuncunun Kovid-19 tespit pozitif çıktı

07.01.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor'da 3 oyuncunun Kovid-19 tespit pozitif çıktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da 3 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımı teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Bursaspor müsabakası öncesi Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan 3 sporcu için takip, izolasyon ve tedavi süreçleri başlatıldı.

Öte yandan, Ahmethan Köse ve Kadir Keleş'in sakatlıkları nedeniyle Bursaspor maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

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