Adanaspor'da hedef 2'de 2 yapmak

İstanbulspor'un ligin iyi takımlarından olduğunu ifade eden Akyel, "Sezona galibiyetle başlamak bizim için çok önemli. Zor bir takımla oynadık. İstanbulspor'un uzun zamandır bir arada oynayan oyuncuları var. İyi bir ekip, ligde herkesin çekindiği bir takım. Zor bir rakibi sahamızda yendik. Galibiyetle başlamak güzeldi. Güzel galibiyetimizi camiamıza armağan ediyoruz." diye konuştu.

Teknik direktör Fatih Akyel , AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbulspor galibiyetiyle sezona başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Geçen sezon bitime 3 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen ve 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırılmasının ardından TFF 1. Lig'de mücadele etmeye devam eden turuncu-beyazlılarda cuma günü karşılaşacakları Eskişehirspor maçı hazırlıkları sürüyor.

- "Adanaspor'un mücadeleci bir takım olması lazım"

Oyuncularının İstanbulspor maçında istediklerini sahaya yansıttığına dikkati çeken Akyel, şöyle konuştu:

"Hepsine teşekkür ediyoruz. İyi bir performans sergiledik. En önemli şey mücadeleydi. Bu yıl Adanaspor'un mücadeleci bir takım olması lazım. Mücadele etmemiz gerektiğini oyuncularımıza söyledim. Sağ olsunlar sıcak havaya rağmen ciddi anlamda bir performans gösterdiler. İyi mücadele ettiler, istediklerimizi yerine getirdiler, mutluyuz."

Akyel, takıma yeni katılan oyuncuların birbirini tanımaya, kaynaşmaya çalıştığını, bu arada da maç kazanmak istediklerini söyledi.

- "Kazanmak için oynayacağız"

Cuma günü karşılaşacakları Eskişehirspor'un köklü bir camia olduğunu belirten Akyel, "Karşımızda mücadele eden genç bir ekip bulacağız. Oyun bozan, hırslı oynayan bir ekip var. Deplasmandan en iyi şekilde döneceğiz. Gönlümüzden geçen galibiyetle gelmek ama alacağımız her puan bizim için önemli. Biz kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Takıma yeni oyuncuların da katılacağını dile getiren Akyel, ön bölgelere takviyede bulunacaklarını, forvet ve forvet arkası gibi iyi bir oyuncu almayı düşündüklerini, kaleciyle ilgili bir sorunlarının olmadığını sözlerine ekledi.

