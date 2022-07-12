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Adanasporlu Cem ve Ahmet Said, yeni sezondaki hedeflerini anlattı:

12.07.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Takım kaptanı Cem Özdemir: "Öncelikle bu takımla tekrar üst sıralarda olmak, kısmet olursa yeniden şampiyonluk yaşamak isterim" - Yeni transferlerden kaleci Ahmet Said Kıvanç: "İnşallah forma şansı bulup yoluma devam etmek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı vereceğim"

ZAFER GÖDER - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Cem Özdemir ve yeni transferlerden Ahmet Said Kıvanç, yeni sezona ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu beldesindeki kampta sürdüren takımın kaptanı Cem Özdemir, AA muhabirine, yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini, günde çift idman yaparak sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Geçen sezon çok kritik haftalar yaşadıklarını anlatan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bir puanla ligde kalmış gibi görünüyoruz ama çok farklı bir lig oldu geçen sene. Küme düşme hattına yaklaşma korkusu yaşarken bile bir galibiyetle play-off'un içine girecek duruma sahiptik. Bu sene çok daha zorlu bir lig olacak. Çok daha iddialı takımlar kuruluyor." diye konuştu.

Bu sene çok daha iddialı bir Adanaspor'un olacağını belirten Cem Özdemir, "Takım olarak çok yoğun ve özverili çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Deneyimli futbolcu, Adana'ya ve Adanaspor camiasına yakışır şekilde play-off'un içinde bulunan bir takım olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnşallah sonu da şampiyonluk olur. Bunu burada daha önce başardım. Neden bir daha olmasın? Özledik, umarım herkese bunu hediye edebiliriz. Öncelikle bu takımla tekrar üst sıralarda olmak, kısmet olursa yeniden şampiyonluk yaşamak isterim. Umarım ben de üst sıralarda bulunan bir Adanaspor içinde olurum."

- Ahmet Said Kıvanç: "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Medipol Başakşehir'den transfer edilen kaleci Ahmet Said Kıvanç, çok büyük bir camiaya geldiği için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yeni sezona takım arkadaşlarıyla iyi şekilde hazırlandıklarını belirten 24 yaşındaki file bekçisi, "Tempomuz yoğun şekilde devam ediyor. İnşallah forma şansı bulup yoluma devam etmek istiyorum. Adanaspor'a kariyer planlamam açısından önümün açık olduğunu düşündüğüm için geldim. Forma şansı bulabileceğim bir kulüp olduğunu düşündüm. Bu yüzden Adanaspor'u tercih ettim. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı vereceğim." diye konuştu.

Ahmet Said, Spor Toto 1. Lig'in çok çekişmeli olduğuna işaret ederek, "Çok iyi takımlar var. Sürekli transferler yapılıyor. Bu sene de çekişmeli bir lig olacak. Hem bizim hem de diğer takımlar için zor geçecek." ifadelerini kullandı.

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