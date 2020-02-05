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Adanaspor'un "nöbetçi hocası" 19. kez takımın başında

ADANA HABERLERİ  | 05.02.2020 11:24 | Son Güncelleme

Turuncu-beyazlı ekipte teknik direktörlük görevine getirilen Eyüp Arın: "Şu an bulunduğumuz konumdan kurtulup Adanaspor'u en iyi yere getirmek için büyük çaba sarf edeceğiz. O yüzden bu seferki görevimiz çok daha zor ve meşakkatli"

İBRAHİM ERİKAN - TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da 19. kez takımın başına getirilen Eyüp Arın, "Şu an bulunduğumuz konumdan kurtulup Adanaspor'u en iyi yere getirmek için büyük çaba sarf edeceğiz. O yüzden bu seferki görevimiz çok daha zor ve meşakkatli." dedi.

Sezona teknik direktör Levent Eriş yönetiminde başlayan Adanaspor, istenilen sonuçların alınamaması üzerine 57 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Turuncu-beyazlılarda Eriş'in ardından takımın başına getirilen Engin İpekoğlu'nun dönemi de kısa sürdü.

İpekoğlu'nun istifasının ardından Akdeniz ekibinde teknik direktörlüğe camiada "nöbetçi hoca" olarak adlandırılan Eyüp Arın getirildi.

Kulüpte altyapı, gençlik ve gelişim sorumluluğu gibi çeşitli görevlerde bulunan Arın, 19. kez teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Takımının başında çıktığı ilk maçta Osmanlıspor'a karşı 3-1'lik galibiyet sevinci yaşayan Arın, görevine 3 puanla başladı.

Adanaspor'u 14 puanla 16. sırada devralan Arın, kendileri gibi düşme tehlikesi yaşayan Osmanlıspor karşısında elde edilen galibiyetle takımını 15. basamağa çıkardı.

- "Bu seferki görevimiz çok daha zor"

Eyüp Arın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır Adanaspor Kulübünde görevler üstlendiğini söyledi.

Verilen görevlere yer değişikliği olarak baktığını aktaran Arın, "Keşke bu durumlar olmasa da biz de gelmesek. Şu an bulunduğumuz konumdan kurtulup Adanaspor'u en iyi yere getirmek için büyük çaba sarf edeceğiz. O yüzden bu seferki görevimiz çok daha zor ve meşakkatli." diye konuştu.

Arın, birlik ve beraberlik içerisinde ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Camiamıza, taraftarımıza çok iş düşüyor. Onların oyuncularımıza vereceği destek, onların sahadaki motivasyonunu artıracaktır. Ben de bir Adanaspor taraftarıyım. Adanaspor içinde yetişmiş, Adanaspor sevdasıyla büyümüş, gerçekten onlardan daha fazla Adanasporluyum. Bu kulüpte yetişmiş, bir şeyler edinmiş ve bu kulüp sayesinde Eyüp Arın olmuşsak olmuşuzdur. Biz hep birlikte bu işin üstesinden gelmeye çalışacağız."

Arın, tüm taraftarları ligde 8 Şubat Cumartesi günü Adana Demirspor ile yapacakları derbiye davet ederek, "Biz deplasman takımı statüsündeyiz. Taraftarlarımız kendilerine ayrılacak bölümü dolduracak ve takımını destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Adanaspor Eyüp Arın TFF 1. Lig

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