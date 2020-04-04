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Adana'ya araç giriş çıkışları durduruldu

OSMANİYE HABERLERİ  | 04.04.2020 01:44 | Son Güncelleme

Adana'ya araç giriş çıkışları durduruldu

ADANA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Adana'ya araç giriş çıkış yasağı başladı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerine harekete geçen polis ekipleri gece yarııs itibarıyla Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu ile Tarsus ve Osmaniye kara yollarını kapattı.

Uygulama noktalarında tır ve kamyon harici tüm araçları durduran ekipler, ikameti Adana ve yol üzerindeki diğer illerde olanları geçirirken, diğer sürücülerin girişine izin vermedi.

Ekipler ayrıca şehir içinden otobana bağlanan bazı bağlantı yollarını da bariyerle kapattı.

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Adana Yol

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