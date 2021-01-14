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Adana’ya özgü Piton Döner büyük ilgi görüyor

14.01.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Bugüne kadar zurna, bazuka ve füze adı altında 70 cm ve 55 cm’lik farklı döner lezzetlerini tadan tüketiciler, Adana da bir ilke imza atan Mehmet İkram Taş’ın yaptığı 2 metre uzunluğa kadar ulaşan tek parça ekmekli dönere büyük ilgi gösterdi.Piton Döner ile oldukça popüler hale gelen Mehmet İkram Taş, uzun ve kıvrımlı yapıdaki Piton Döner’i 20 senelik tecrübe neticesinde bir yenilik yapma düşüncesi ile ortaya çıkardığını söyledi.

Bugüne kadar zurna, bazuka ve füze adı altında 70 cm ve 55 cm’lik farklı döner lezzetlerini tadan tüketiciler, Adana da bir ilke imza atan Mehmet İkram Taş’ın yaptığı 2 metre uzunluğa kadar ulaşan tek parça ekmekli dönere büyük ilgi gösterdi.
Piton Döner ile oldukça popüler hale gelen Mehmet İkram Taş, uzun ve kıvrımlı yapıdaki Piton Döner’i 20 senelik tecrübe neticesinde bir yenilik yapma düşüncesi ile ortaya çıkardığını söyledi. ’’Dönerin uzunluğundan dolayı bu adı verdik’’ diyen Taş, Adana’ya özgü 20 çeşit baharattan oluşan tamamen özel malzemeler ile hazırlanan Piton Döner’e marka tescili de aldıklarını hatırlattı.
Hafta sonu dönere büyük bir talep olduğunu ve müşterilerin genellikle piton döneri şaşkınlıkla karşıladığını söyleyen Taş, ’’En çok beğeni alan ürünlerimiz Piton ve İskenderun Döner’’ ifadesini kullandı.
Piton Döner’in ününü duyan ve lezzetinden tatmaya gelen müşteriler de ’’Sırf ekmeği için bile yenebilir. Özellikle tabak salatası ile birlikte tavuk bambaşka bir boyut kazanmış. Lezzetli Piton döneri herkese tavsiye ediyorum’’ diye konuştular.
Dönerin yüzde 80 göğüs eti ve yüzde 20 but ile hazırlandığını belirten Mehmet İkram Taş, tek kişilik Piton Döneri 20 TL gibi cüzi bir fiyat ile satışa sundukları için özellikle öğrencilerin büyük ilgi duyduğunu sözlerine ekledi.

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