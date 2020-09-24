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Adapazarı Belediyesi ilçe genelinde korona virüs denetimleri gerçekleştirdi

SAKARYA HABERLERİ  | 24.09.2020 11:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının gönderdiği genelge kapsamında Adapazarı Kaymakamlığı, İlçe Emniyet ve Tarım Müdürlüğü ekipleri Adapazarı Belediyesi Zabıta Ekipleri desteğiyle denetimler gerçekleştirdi.İçişleri Bakanlığı 81 ildeki valiliklere il ve ilçeler genelinde ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ mottosuyla yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetim gerçekleştirilmesi adına bir genelge yayınladı.

İçişleri Bakanlığının gönderdiği genelge kapsamında Adapazarı Kaymakamlığı, İlçe Emniyet ve Tarım Müdürlüğü ekipleri Adapazarı Belediyesi Zabıta Ekipleri desteğiyle denetimler gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı 81 ildeki valiliklere il ve ilçeler genelinde ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ mottosuyla yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetim gerçekleştirilmesi adına bir genelge yayınladı. Genelge kapsamında Adapazarı Kaymakamlığı, İlçe Emniyet ve Tarım Müdürlüğü ekipleri Adapazarı Belediyesi Zabıta Ekiplerinin desteğiyle denetimler gerçekleştirdi. Yayınlanan genelge doğrultusunda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, nikah merasimi şeklinde yapılan düğün törenleri, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, ticari taksiler, taksi durakları, parklar, bilumum yaşam alanlarını ekipler tarafından denetlenirken kapalı olması gereken gece kulübü, pavyon, bar gibi yerlerin ruhsatlarında değişiklik yapılarak eski faaliyetlerine devam edip etmediği de denetlendi. Denetim sırasında ise ekipler vatandaşları salgın süresince alınan tedbirlere duyarlı olmaları konusunda uyardı.

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