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Adapazarı Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında gazetecileri unutmadı

SAKARYA HABERLERİ  | 30.03.2020 15:22 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak açıkladığı korona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı Belediyesi, 24 saat görevde olan basın mensuplarını unutmayarak içlerinde dezenfektan, eldiven ve maske bulunan paketleri gazetecilere dağıttı.Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak açıkladığı korona virüse karşı ülkeler önlemlerini arttırıyor.

Adapazarı Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında gazetecileri unutmadı

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak açıkladığı korona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı Belediyesi, 24 saat görevde olan basın mensuplarını unutmayarak içlerinde dezenfektan, eldiven ve maske bulunan paketleri gazetecilere dağıttı.
Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak açıkladığı korona virüse karşı ülkeler önlemlerini arttırıyor. Bu kapsamda Türkiye’de de salgına karşı alınan tedbirler had safhaya çıkarılmış durumda. Adapazarı Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 24 saat sahada görevlerini icra eden basın mensupları için anlamlı bir çalışmaya imza attı. Bu süreçte basın mensuplarını unutmayan ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun talimatlarıyla hazırlanan dezenfektan, eldiven ve maskelerden oluşan paketler Sakaryalı gazetecilere dağıtıldı.

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