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Adapazarı Belediyesinden eğitime anlamlı destek

SAKARYA HABERLERİ  | 14.06.2020 13:53 | Son Güncelleme

Adapazarı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde öğrencilere evlerinde, ebeveynlerinin gözetiminde deneme sınavı düzenledi.Eğitim çalışmalarına olan desteklerini sürdüren Adapazarı Belediyesi, yaklaşan Liselere Giriş Sınavı’ndan (LGS) bir hafta önce, ilçede bulunan yaklaşık 6 bin öğrenciye evlerinde, ebeveynlerinin gözetiminde deneme sınavı düzenledi.

Adapazarı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde öğrencilere evlerinde, ebeveynlerinin gözetiminde deneme sınavı düzenledi.
Eğitim çalışmalarına olan desteklerini sürdüren Adapazarı Belediyesi, yaklaşan Liselere Giriş Sınavı’ndan (LGS) bir hafta önce, ilçede bulunan yaklaşık 6 bin öğrenciye evlerinde, ebeveynlerinin gözetiminde deneme sınavı düzenledi. Hazırlanan soru kitapçıkları, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile öğrencilere ulaştırıldı ve öğrencilerin evlerinde, ebeveynlerinin gözetiminde, sınav heyecanını test etmeleri sağlandı. Optik cevaplar ayrıca geri toplanırken, sonuçlar, öğrenciler, aileler ve öğretmenler ile paylaşılacak.
Adapazarı’nın daha güzel yarınlara ulaşmasının temelinde, eğitim camiasının, öğrencilerin daha iyi bir nesil olmaları hedefiyle gösterdiği üstün gayretin yattığını belirten Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Eğitimde ne kadar başarılı olursak, Adapazarı’mızı o kadar daha iyi seviyelere ulaştırabiliriz. Bizler bunu çok iyi biliyoruz. Adapazarı’mızı hep birlikte çok seviyoruz ve şehrimize gençlerimizin gözlerinden bakmaya, elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Evlatlarımızın sadece LGS’de değil, karşılarına çıkan her sınavda başarılı olacaklarına yürekten inanıyoruz. Bizlerle birlikte olan, ortak çalışma yapmak konusunda hep çok gayretli olan eğitim camiamıza çok teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki inşallah yarınlarımız, bugünümüzden daha güzel ve daha başarılı olacaktır” dedi.
Başkan Mutlu Işıksu’nun verdiği desteğin ve deneme sınavı uygulamasının çok anlamlı olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, anlamlı destek için Işıksu’ya eğitim camiası adına teşekkür ederek, “Öğrencilerimiz, ailelerimiz, öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz, gerçekleştirilen uygulamadan çok memnun olduk. Eğitim, toplumun mihenk taşıdır. Adapazarı’mızın eğitimdeki başarı çıtasını daha ileri noktalara taşımak için hep birlikte çalışıyoruz. İşini yürekten severek yapan eğitim camiamıza bu destek çok anlamlı oldu. Adapazarı Belediyemiz iyi ki var. Her zaman yanımızda olan Başkanımız Sn. Mutlu Işıksu’ya ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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