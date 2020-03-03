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Adapazarı Kültür Sanat etkinlikleri Mart ayında da dolu geçecek

SAKARYA HABERLERİ  | 03.03.2020 14:43 | Son Güncelleme

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri Mart ayındada dolu dolu geçeceği açıklandı.Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri Mart ayı takvimi belirlendi.

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri Mart ayındada dolu dolu geçeceği açıklandı.
Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri Mart ayı takvimi belirlendi. Çocuk sineması ve genç tiyatrolarından, Ediz Hun ve Kadir Doğulu’nun sevenleriyle buluşacakları yetişkin tiyatrolarına, Erdoğan Arıkan, Savaş Şafak Barkçin, Arif Bilgin, Haşim Şahin ve Hatice Kübra Tongar söyleşilerinden, Yavuz Bülent Bakiler’in şiir dinletilerine kadar her kesime hitap eden 22 programla oldukça renkli ve geniş kapsamlı hazırlanan takvim, Adapazarı’nın kültür sanat yaşamına değer katmayı sürdürecek.

Mart takvimi açıklandı
Mart takviminin zengin içeriğiyle dolu dolu olduğunu kaydeden Başkan Mutlu Işıksu, “Kültür ve sanata değer vermeyen şehir eksik kalır düşüncemizle her ay farklı etkinlikler düzenleyerek sevilen isimleri hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Kıymetli hemşerilerimizin programlarımıza gösterdikleri yoğun ilgi ile programlarımız daha güzel ve renkli oluyor. Adapazarı’mızın beklentilerine cevap verecek zengin içerikli 22 farklı programımızla Mart ayı takvimimiz de dolu dolu geçecek. Kültür ve sanata hep birlikte daha fazla değer katalım istiyor ve tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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