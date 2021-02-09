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Adapazarı mahalleleri güzelleşiyor

09.02.2021 16:55 | Son Güncelleme:
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Adapazarı Belediyesi, "Mahallemi Güzelleştiriyorum" projesi kapsamına dahil ettiği Sait Faik Sokak’taki çalışmalarını tamamladı.Adapazarı Belediyesi, "Mahallemi Güzelleştiriyorum" projesi kapsamında; Yenigün, Papuççular, Semerciler ve Yenidoğan mahallelerindeki etapların tamamlanmasının ardından Sait Faik Sokak’ta da yenileme çalışmaları sona erdi.

Adapazarı Belediyesi, "Mahallemi Güzelleştiriyorum" projesi kapsamına dahil ettiği Sait Faik Sokak’taki çalışmalarını tamamladı.
Adapazarı Belediyesi, "Mahallemi Güzelleştiriyorum" projesi kapsamında; Yenigün, Papuççular, Semerciler ve Yenidoğan mahallelerindeki etapların tamamlanmasının ardından Sait Faik Sokak’ta da yenileme çalışmaları sona erdi. Asfaltlama, kaldırım düzenlemeleri, sokak aydınlatmalarını destekleyici ışıklandırmalar ve çöp konteynerleriyle estetik bir görünüm alan sokak, vatandaşların beğenisini kazandı.
Sokaktaki çalışmaları değerlendiren Başkan Mutlu Işıksu, “Yenigün, Papuççular, Semerciler ve Yenidoğan mahallelerimizi güzelleştirmek adına, ekiplerimizle birlikte yoğun bir mesai harcadık. Aynı şekilde Sait Faik Sokak için de kolları sıvadık ve kısa süre içerisinde edebiyatımızın değerlerinden, hemşehrimiz Sait Faik Abasıyanık’ın adını taşıyan sokağı daha güzel ve daha estetik bir hale getirdik. Asfalt çalışmalarımız, mahallelerimize çocuk oyun alanları ve spor sahaları çalışmalarımız da hız kesmeden sürecek. Adapazarı’mızın değerlerine saygı duyuyoruz ve projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

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