YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Adapazarı meclisinden Azerbaycan’a destek

Adapazarı meclisinden Azerbaycan’a destek

SAKARYA HABERLERİ  | 05.10.2020 18:24 | Son Güncelleme

Adapazarı Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısında siyasi partilerin meclis üyeleri Azerbaycan’a destek mesajları verdi.Meclis toplantısını açan Meclis Başkanvekili AK Parti’li Meclis Üyesi Mehmet Yılmaz, konuşmasının başında Azerbaycan’a destek mesajı verdi.

Adapazarı Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısında siyasi partilerin meclis üyeleri Azerbaycan’a destek mesajları verdi.
Meclis toplantısını açan Meclis Başkanvekili AK Parti’li Meclis Üyesi Mehmet Yılmaz, konuşmasının başında Azerbaycan’a destek mesajı verdi. MHP’li meclis üyesi Erbay Kayatürk, İYİ Parti’li meclis üyesi Türker Ergül ve CHP’li meclis üyesi Haluk Akbay meclis toplantısının başında gündem dışı konuşmalar yaptı. MHP’li Kayatürk, Azerbaycan Türkleri ile bir ve beraber olduklarının altını çizerek, “Bir yerde yara almak diğerinde de yara almak demektir. Allah Azerbaycan ordusunu muzaffer kılsın. Bu süreçte çok anlamlı bir duruş sergileyen siyasi otoriteye ve liderlerimize de sonsuz teşekkürler” dedi.
Gündem dışı konuşmalarda söz alan İYİ Parti’li meclis üyesi Türker Ergül ise Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını kınadı ve Azerbaycan halkına destek mesajı verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı"
ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı"
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Bodur zeytin umut oldu
Bodur zeytin umut oldu
GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti
GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti
Batman’da 8 bin ton asfalt serimi yapılacak
Batman’da 8 bin ton asfalt serimi yapılacak

Sakarya Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:52
Öğle
12:52
İkindi
16:05
Akşam
18:41
Yatsı
20:00

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Demet Eczanesi
Yenikent
Esra Eczanesi
Adapazari
Hekimoğlu Eczanesi
Adapazari
Pelin Eczanesi
Adapazari
Atasoy Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
SAÜ’lü öğretim üyesinden televizyon programı
SAÜ’lü öğretim üyesinden televizyon programı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Bilsem’den Türkiye Birinciliği
Bilsem’den Türkiye Birinciliği
Kaçırdığı öğrencisiyle evde böyle yakalandı
Kaçırdığı öğrencisiyle evde böyle yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.