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‘Adapazarı Mehmet Akif’i Okuyor’ isimli yarışmanın sonuçları açıklandı

22.01.2021 17:27 | Son Güncelleme:
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‘Adapazarı Mehmet Akif’i Okuyor’ isimli yarışmanın sonuçları açıklandı

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ‘Adapazarı Mehmet Akif’i Okuyor’ isimli yarışmanın sonuçları açıklandı.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ‘Adapazarı Mehmet Akif’i Okuyor’ isimli yarışmanın sonuçları açıklandı. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini en etkili okuyan 5 öğrenciye ödülleri takdim edildi.
İstiklal Marşı şiirinin yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85. Yıl dönümü vesileyle, Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından şiir okuma yarışması düzenlendi. 54 başvurunun gerçekleştiği yarışmada, en etkili şiir okuyan 5 öğrenci ödüllendirildi. Yarışmada ödül alan isimler, Güneş Rana Seyhan, Ervanur Kaçanlar, Gül Nihal Yener, Betül Kaya, Fikri Devrim Merttürk olarak belirlendi. Şiir okuma performanslarıyla büyük beğeni toplayan isimlere, Elektronik Kitap Okuyucu ödülü takdim edildi. Aynı zamanda yarışmaya başvuran herkese, Mehmet Akif Ersoy’un Safahat eseri hediye edildi.
Yarışmaya başvuran 54 öğrenciye ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, “Yarışmamıza göstermiş olduğunuz ilgi bizleri çok mutlu etti. Şiir okuma performanslarınızı izleyince, ülkemizin aydınlık geleceği adına bir kez daha ümitlerimiz tazelendi. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ülkemize bırakmış olduğu milli ve manevi miras, tüm yarışmaların üstünde bir anlam taşımaktadır. Bu duygularla, hepinizin bu yarışmanın kazananları olduğunuzu belirtiyor ve sizleri tebrik ediyoruz” dedi.

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