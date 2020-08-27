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Adapazarı MYO’da doluluk oranı yüzde 100 oldu

SAKARYA HABERLERİ  | 27.08.2020 14:24 | Son Güncelleme

Türkiye’de uzaktan eğitimin öncüsü olan Adapazarı Meslek Yüksek Okulu programları, öğrencilerin tercihlerinde de ilgi görmeye devam ediyor.

Adapazarı MYO’da doluluk oranı yüzde 100 oldu

Türkiye’de uzaktan eğitimin öncüsü olan Adapazarı Meslek Yüksek Okulu programları, öğrencilerin tercihlerinde de ilgi görmeye devam ediyor. Bu sene yeni açılan 3 program ile birlikte Adapazarı MYO’nun toplam 8 programındaki doluluk oranı yüzde 100 oldu.
Üniversite sınavına giren yüzbinlerce öğrencinin yerleştirme sonuçları belli oldu. Türkiye’de Üniversite eğitiminde uzaktan eğitimde öncü olan Sakarya Üniversitesi Adapazarı Meslek Yükseokulu’nun kontenjanlarının tamamı doldu. Adapazarı MYO’nun bu sene yeni açılan 3 programı ile birlikte toplam 8 programındaki 660 öğrenci kontenjanının tamamı doldu. Bu kontenjanlara ek olarak ayrıca 20 öğrenci de Okul Birincisi kontenjanından yararlanarak, kayıt yaptırmaya hak kazandı.
Bu sene yeni açılan Acil Durum ve Afet Yönetimi programına 100, Sağlık Bilgi Sistemleri Programına 100 ve Web Tasarımı ve Kodlama Programına 100 öğrenci kontenjanında doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Adapazarı MYO’da halihazırda öğrencilerin eğitimlerine devam ettiği programlar olan Bilgisayar Programcılığı’na 60, Elektronik Teknolojisi’ne 60, İnternet ve Ağ Teknolojileri’ne 60, İş Sağlığı ve Güvenliği’ne 100 ve Mekatronik programına da 80 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanırken, doluluk oranı yüzde 100 oldu.

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