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Adapazarı vefa destek grubu vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu

SAKARYA HABERLERİ  | 01.04.2020 16:00 | Son Güncelleme

Adapazarı Kaymakamlığı, Adapazarı Belediyesi, ilçe kurumları, muhtarlar ve gönüllülerin ortak çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdüren Vefa Destek Grubu, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu.Adapazarı Kaymakamlığı, Adapazarı Belediyesi, ilçe kurumları, muhtarlar ve gönüllülerin işbirliği ile oluşturulan, sivil toplum kuruluşlarının ve muhtarların destekleriyle çalışmalarına devam eden Vefa Destek Grubu, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların taleplerine anında cevap vererek, ihtiyaçlarına çözüm bulmayı sürdürüyor.

Adapazarı Kaymakamlığı, Adapazarı Belediyesi, ilçe kurumları, muhtarlar ve gönüllülerin ortak çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdüren Vefa Destek Grubu, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu.
Adapazarı Kaymakamlığı, Adapazarı Belediyesi, ilçe kurumları, muhtarlar ve gönüllülerin işbirliği ile oluşturulan, sivil toplum kuruluşlarının ve muhtarların destekleriyle çalışmalarına devam eden Vefa Destek Grubu, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların taleplerine anında cevap vererek, ihtiyaçlarına çözüm bulmayı sürdürüyor. Gönüllü katılımlarla da çalışma ekibini genişleten organizasyonda oluşan birliktelik ve dayanışma, vatandaşlar tarafından takdir görüyor. Çalışmalar kapsamında son olarak, PTT Müdürlüğü işbirliği ile emeklilere maaşları evlerinde teslim ediliyor.
Vefa Destek İletişim Merkezi numaraları olan 112-155-156 hatlarını arayan risk grubundaki vatandaşların talepleri alınarak bölge ekiplerine haber veriliyor. Ekipler vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçları noktasında çözüm üretiyor. Emekli maaşlarının teslimi için de ekipler, PTT Bank, Adapazarı Belediyesi ve Emniyet Görevlileri eşliğinde vatandaşları evlerinde ziyaret ederek çalışmaları neticelendiriyor.
Çalışmaların gayretle devam ettiğini aktaran ve sergilenen dayanışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Adapazarı’mız vefanın, yardımlaşmanın, bereket, kardeşlik ve dayanışmanın yurdudur. Kaymakamlığımız, ilçe müdürlüklerimiz, STK’larımız ve muhtarlarımızla çok güzel bir birliktelik sağladık. Vatandaşlarımızın konuya hakimiyetleri ve yakın ilgileri de bizleri sevindiriyor. Gönüllü katılım için birçok genç kardeşimiz bizlere ulaştı. Her birine şükran duygularımızı ifade etmek istiyoruz. Risk grubunda belirlenen ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımlarına koşmaya devam edecek, Adapazarı Belediyemizin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün aktif çalışmalarıyla da vatandaşlarımızın dertlerine çözüm üretmeyi sürdüreceğiz. Evlerimizde kalarak, sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı’mızın belirlediği kurallara dikkat ederek dayanışma içerisinde morallerimizi güçlü tutarak bu süreçten en az hasarla çıkacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

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