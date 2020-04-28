YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

SAKARYA HABERLERİ  | 28.04.2020 11:16 | Son Güncelleme

Adapazarı İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin korona virüsü kapsamında aldığı tedbirler kapsamında şehir merkezindeki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacağı belirtildi.Tüm dünyayı saran korona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediyor.

Adapazarı İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin korona virüsü kapsamında aldığı tedbirler kapsamında şehir merkezindeki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacağı belirtildi.
Tüm dünyayı saran korona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Adapazarı İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ilçe için yeni tedbirleri açıkladı. Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya başkanlığında toplanan Adapazarı İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan yeni kararlar kamuoyuna açıklandı. Alınan yeni kararlarda, "Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla üretim iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. Ramazan ayının başlaması, Adapazarı ilçemiz sınırlarında Uzun Çarşı’nın tamamı, Çark Caddesi ve Dr. Nuri Bayar Caddesi, Haliç Caddesi, İtfaiye Caddesi ile Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi ile bağlantılı olan Kanara, Hüseyin Rahmi, Papatya, Menekşe ve Gökalp Sokaklarının trafiğe kapalı olan kısımları ile Ambarlı ve Yavuz sokaklarında, İtfaiye Caddesi ile bağlantılı olan 791 Sokakta, Dr. Nuri Bayar Caddesi ile bağlantılı olan Yavuz, Lüleci, Saraçlar ve Postane Sokaklarında, Saraçlar Sokak ile bağlantılı 792 ve Bozkurt Sokaklarında bulunan tüm işyerleri eczaneler ve fırınlar hariç 13.00 - 18.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek; yukarıda belirtilen bölge dışında kalan ilçedeki tüm marketler ise 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ayrıca Semerciler Mahallesi Kudüs Caddesinde bulunan Katlı Pazar yerinin girişleri açık tutularak gıda ve temizlik ürünleri hariç 13.00 - 18.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek; gıda ve temizlik ürünü satışı yapan işyerleri ise 09.00 - 19.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecek" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı

Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Karesi, iftarda evlere misafir

Karesi, iftarda evlere misafir

Sakarya Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
04:17
Sabah
05:54
Öğle
13:01
İkindi
16:50
Akşam
19:58
Yatsı
21:28

Sakarya Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Demet Eczanesi
Yenikent
Karakaya Eczanesi
Adapazari
Tozlu Eczanesi
Adapazari
Aslı Birincioğlu Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Eda Eczanesi
Erenler
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Tatangalar’dan SAÜ’ye tebrik

Tatangalar’dan SAÜ’ye tebrik

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sakarya’da asılsız bilgi yayan 2 kişi gözaltına alındı

Sakarya’da asılsız bilgi yayan 2 kişi gözaltına alındı

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.