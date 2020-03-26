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Adapazarı’nın sokakları dezenfekte ediliyor

SAKARYA HABERLERİ  | 26.03.2020 13:26 | Son Güncelleme

Adapazarı Belediyesi ekipleri, ilçenin sokaklarını dezenfekte ediyor.Adapazarı Belediyesi ekipleri korona virüsü ile mücadelede, saha çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Adapazarı Belediyesi ekipleri, ilçenin sokaklarını dezenfekte ediyor.
Adapazarı Belediyesi ekipleri korona virüsü ile mücadelede, saha çalışmalarını yoğunlaştırdı. Adapazarı’ndaki, cadde, sokak, park, meydan, pazar yeri, ibadethane, kırsal mahalle, okul, kamu kurumları, muhtarlık, eczane, Güneşler Zirai Aletler Sanayi Sitesi, Sakarya Ticaret Borsası ve diğer alanlarında dezenfekte işlemi uygulanırken, mahallelerdeki çöp konteynerlerine hijyen işlemleri gerçekleştiriliyor, Zabıta ekipleri denetimler yapıyor.
Adapazarı Belediyesi tüm çalışmalarını sosyal medyada anlık paylaşıyor. Yeni teçhizatlarla merkez mahallelerden kırsal mahallelere kadar uygulanan dezenfekte işlemleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili vatandaşlar bilgilendiriliyor. Şehir merkezinde son yapılan çalışma, sabah saat 5.00’da Adapazarı Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Yapılan açıklamada, “Yeni teçhizatlarla daha da güçlendirdiğimiz dezenfekte ekibimiz her gece olduğu gibi bu gece de Adapazarı’mızın cadde ve sokaklarında. Dip köşe, her noktayı es geçmiyor ve Adapazarı’nı çok seviyoruz” denildi.

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