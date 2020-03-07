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Aday öğretmenler Osmancık’ı tanıdılar

ÇORUM HABERLERİ  | 07.03.2020 18:00 | Son Güncelleme

Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü’nce aday öğretmenlere “Şehir Kimliğini Tanıma” etkinliği düzenlendi.Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü’nce aday öğretmen, yetiştirme süreci kapsamında 7 Mart tarihinde “Şehir Kimliğini Tanıma” etkinliği düzenlendi.

Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü’nce aday öğretmenlere “Şehir Kimliğini Tanıma” etkinliği düzenlendi.
Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü’nce aday öğretmen, yetiştirme süreci kapsamında 7 Mart tarihinde “Şehir Kimliğini Tanıma” etkinliği düzenlendi. Bu eğitim öğretim yılında atanan aday öğretmenler Kızılırmak kenarında buluştuktan sonra yeni köprüden karşıya geçip, Koyun Baba köprüsünden tekrar geriye dönerek bu güzergah üzerinde küçük bir yürüyüş yaptıktan sonra ilçeyi gezdiler.
Şube Müdürleri Ertan Çoban ve Adem Dağcı tarafından organize edilen gezinin sonunda Kızılırmak manzaralı birer kahve içen grup yapılan etkinlikten gayet memnun bir şekilde ayrıldı.

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Çorum Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Akman Eczanesi
Merkez
Hicret Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Aktaş Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Merkez Ecz. Eczanesi
Osmancik
Hekimoğlu Eczanesi
Sungurlu
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