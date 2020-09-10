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Aday olan MHP Bornova İlçe Başkanı Otlu’dan seçim mesajları

İZMİR HABERLERİ  | 10.09.2020 16:23 | Son Güncelleme

MHP Bornova İlçe Başkanlığına aday olan mevcut başkan Turan Otlu, "Biz de ’bu üye’, ’bu yönetici’ diye bir kavram yok.

Aday olan MHP Bornova İlçe Başkanı Otlu’dan seçim mesajları

MHP Bornova İlçe Başkanlığına aday olan mevcut başkan Turan Otlu, "Biz de ’bu üye’, ’bu yönetici’ diye bir kavram yok. Bizde herkes büyük küçük fark etmeden davanın evladıdır" dedi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bornova İlçe Başkanlığı, 12 Eylül Cumartesi günü yapacağı seçimle önümüzdeki dönemde teşkilata başkanlık yapacak kişiyi ve yönetimi belirleyecek. 2019 Kasım ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’in takdiri ile atanarak göreve gelen mevcut başkan Turan Otlu, yeniden göreve talip olarak adaylığını açıklamıştı. 12 Eylül Cumartesi günü saat 13.00’de Hera Garden Düğün Salonunda gerçekleştirilecek olan 13’üncü olağan ilçe kongresi öncesinde açıklamalarda bulunan MHP Bornova İlçe Başkanı Turan Otlu, göreve talip olduğunu belirterek, “8 ay önce atamayla geldiğimiz göreve yönetimimizle birlikte talibiz. 8 ay boyunca yaptığımız çalışmalarla kendimizi bu kongreye hazırladık. Yeni bir yönetim oluşturduk ve yönetimde genellikle genç arkadaşlara yer verdik. Yaş ortalamamız önümüzdeki dönemde 30-35 yaş aralığında olacak. Gençlerin enerjisini, yaşlıların tecrübesiyle harmanlayıp yeni dönemde Milliyetçi Hareketin adını Bornova’da gür bir şekilde duyuracağız" şeklinde konuştu.
2023’e giden süreçte yeni yönetim ve yeni üyelerle birlikte aktif bir şekilde, seçim takvimine göre ilk olarak genel, sonrasında ise yerel seçimlere hazırlanacaklarını belirten Otlu, "Cumhur İttifakı ile 2023’ü hazırlanmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda yeni yönetimde iki tane avukat arkadaşımız, iki tane mühendis arkadaşımız, iki tane eczacı arkadaşımız ve 35-40 yaşın üzerinde teşkilatın geçmişini bilen teşkilattan yetişmiş reislerimiz olacak. Böylelikle hem tavana hem de tabana hitap edebileceğiz. Aynı zamanda esnaf kardeşlerimizden de yönetimimize aldıklarımız oldu, onlar da halkın sorunlarını bilen ve halkla diyalog kurmamızı sağlayacak olan kardeşlerimizdir. Halkla bir nevi köprü kuracaklardır. Biz de ’bu üye’, ’bu yönetici’ diye bir kavram yok. Bizde herkes ülkücüdür. Partiyi de, ocakları da bu şekilde görüyoruz. Davada bugün ben varım yarın başkası vardır. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu mukaddes davanın evlatları da liderimizin önce ülkem sloganı doğrultusunda, milletine ve devletine hizmetle yükümlüdür. Burada amaç davayı iktidara taşımak, hatta Kızılelma’ya ulaşmaktır. Bizim derdimiz budur" şeklinde konuştu.

Aday olan MHP Bornova İlçe Başkanı Otlu’dan seçim mesajları

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İkindi
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Akşam
19:35
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Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Hoşcan Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Mert Eczanesi
Bayrakli
Zirve Eczanesi
Bayrakli
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