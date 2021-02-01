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Aday olmayacağını açıklayan il başkanı helallik istedi

01.02.2021 18:26 | Son Güncelleme:
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Önümüzdeki dönem aday olmayacağını açıklayan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’u ziyaret ederek helallik istedi.AK Partinin önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek kongresinde aday olmayacağını söyleyen Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’u ziyaret etti.

Önümüzdeki dönem aday olmayacağını açıklayan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’u ziyaret ederek helallik istedi.
AK Partinin önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek kongresinde aday olmayacağını söyleyen Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’u ziyaret etti. Ziyarette belediye başkanı ve meclis üyelerinden helallik isteyen Yıldız, “Bugüne kadar görev yaptığı süre içerisinde gerek Bozova ilçe teşkilatı olarak gerekse Belediye Başkanı ve belediye meclis üyeleri ile sık sık bir araya gelerek Bozova için yapılacak ve yapılan hizmetler noktasında görüş alış verişinde bulunduk. AK Parti bir dava partisidir. Onun için bu dava yolunda bugüne kadar birlikte hareket ettiğimiz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu dava için hep birlikte mücadele vereceğiz” dedi.
Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ise, “Bugüne kadar il başkanı olarak görev yaptığı süre içerisinde gerek ilçemiz sorunlarını gerekse halkımızın sorunlarını il başkanımızla çözüme kavuşturma adına mücadele verdik. Başkanımıza bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Yine birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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