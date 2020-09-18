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Aday sürücüler pist alanından şikayetçi

BİLECİK HABERLERİ  | 18.09.2020 12:19 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ehliyet almak için sürücü kurslarına başvuran vatandaşlar, direksiyon eğitiminin yapıldığıpist alanının bakımsızlığı ve zeminin bozukluğundan şikayetçi.Bölge Trafik İstasyon Amirliği’nin hemen yanındaki boş alan direksiyon eğitimi için kullanılırken, aday sürücüler alanın bakımsız ve düzensiz oluşundan şikayet ediyor.

Aday sürücüler pist alanından şikayetçi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ehliyet almak için sürücü kurslarına başvuran vatandaşlar, direksiyon eğitiminin yapıldığı
pist alanının bakımsızlığı ve zeminin bozukluğundan şikayetçi.
Bölge Trafik İstasyon Amirliği’nin hemen yanındaki boş alan direksiyon eğitimi için kullanılırken, aday sürücüler alanın bakımsız ve düzensiz oluşundan şikayet ediyor. Ehliyet almak için gün sayan ve yaşını doldurur doldurmaz sürücü kurslarının yolunu tutan sürücü adaylarını direksiyon eğitiminin verildiği bu alanda zorlu bir parkur bekliyor. Pist alanının bakımsızlığı ve zeminin bozukluğu nedeniyle sürücü adayları çoğu zaman kazayla burun buruna kalıyor. Özellikle yağışlı havalarda çoğu kez zeminin azizliğine uğrayan aday sürücülerin sınavı geçemedikleri bile oluyor.
Konu sürücü kursu yetkililerine iletilirken, sıkıntının ilgili komisyona bildirildiği kaydedildi. Durumun yetkili komisyona bildirilmesine rağmen uzun süredir bir sonuç alınamadığı belirtiliyor. Başta sürücü kursu yetkilileri olmak üzere aday sürücüler yetkilerin bu soruna bir çözüm bulmalarını ve pist alanlarının standartlara uygun hale getirilmesini istiyor.

Aday sürücüler pist alanından şikayetçi

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Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
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Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
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