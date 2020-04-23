Adebayor: Bağış yapmayacağım!

Dünyaca ünlü forvet Emmanuel Adebayor, koronavirüs pandemisi ile mücadele için ihtiyacı olan insanlara bağış yapmadığı konusunda eleştirilerin hedefi olurken, yıldız isim bu haberlere ilginç bir yanıt verdi.
Birçok futbolcu, dünyayı etkisi altına alan salgınla başa çıkabilmek için ülkelerindeki yardıma muhtaç insanlara destek olmak için bağışlarda bulunuyor.Ancak bir dönem Arsenal, Manchester City ve Tottenham gibi takımların formasını giyen Adebayor, bu konuda herkesi şaşkına çeviren bir tavır sergiliyor.
Bağış yapmadığı için eleştirilmesi hakkında yorum yapan Adebayor, "Bağış yapmadığımı söyleyenler için net olacağım, bağış yapmıyorum. Çok basit. Togo'ya virüsü ben getirmedim. Ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum, ne yemek istiyorsam onu yiyorum ve en önemli olan bu" dedi.
Kendisinin Didier Drogba ve Samuel Eto'o ile karşılaştırılmasına değinen Adebayor, "Ne yazık ki Didier Drogba değilim, Samuel Eto'o da değilim. Ben Emmanuel Adebayor ve her zaman yapmak istediğimi yapacağım" ifadelerini kullandı.
2017'de Medipol Başakşehir'e transfer olan Adebayor, 2019'da Kayserispor'a transfer olmuştu. Son olarak Paraguay ekiplerinden Club Olimpia'da forma giyen Togolu golcü, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından ülkesine dönmüş ve Benin'de karantinaya alınmıştı.
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