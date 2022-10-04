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Adem Çakıcı'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin 5 sanık hakkında dava açıldı

04.10.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adem Çakıcı'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin 5 sanık hakkında dava açıldı

İSTANBUL (AA) - Adem Çakıcı'nın, Zeytinburnu'nda araçla ilerlerken silahlı saldırıya uğramasına ilişkin ikisi tutuklu biri firari 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hüseyin Demir ve sanık Haydar Kuşçu'nun aralarındaki mali uyuşmazlık sebebiyle birkaç kez görüştükleri ancak sonuç alamadıkları belirtildi.

Kuşçu ve sanık Doğan Yardımcı'nın, Hüseyin Demir'i koruduğunu düşündükleri müşteki Adem Çakıcı'yı öldürmeye karar verdikleri anlatılan iddianamede, bu kişilerin sanıklar Göksel Meşeci, Gazi Demir ve Ufuk Aktaş'ı azmettirdikleri kaydedildi.

İddianamede, sanıkların bir plan dahilinde işe koyuldukları, 15 Şubat'ta Haydar Kuşçu ve Doğan Yardımcı'nın, Adem Çakıcı ve Hüseyin Demir'in görüşme yapacağı yere yakın bir noktaya geldikleri, sanıklar Göksel Meşeci ve Gazi Demir'in de sanık Ufuk Aktaş'ın yaptığı gözlem sonucunda verdiği bilgilere istinaden Çakıcı'nın bulunduğu aracı takip etmeye başladıkları kaydedildi.

D-100 kara yolu Zeytinburnu mevkisinde Topkapı istikametinde araçla ilerleyen sanıklardan sağ ön koltukta oturan Gazi Demir'in taşıdığı ve soruşturma kapsamında ele geçirilemeyen ruhsatsız silahla aynı yönde araçla giden Adem Çakıcı'ya ve müşteki Mevlüt Kara'ya defalarca ateş ettiği belirtilen iddianamede, saldırıda Çakıcı'nın yaralandığı aktarıldı.

- Emniyete yapılan ihbarda saldırganlar bildirildi

İddianamede, Çakıcı'nın aracına yapılan saldırı sonrasında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne telefonla kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan ihbara yer verildi.

Buna göre, Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın silahla vurulduğu belirtilen ihbarda, "Bu konuyu Gazi Mahallesi çocukları yaptı. Kapalıçarşı'da Hüseyin Demir ile Haydar Kuşçu arasındaki sorunun çözülmesi için salı günü Doğan Yardımcı Bakırköy'de bir toplantı organize etti, fakat toplantının sonunda sorun çözülemedi. Aynı gece de Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya attılar. Bu işi Bakırköy'deki toplantıda bulunan Doğan Yardımcı, Gazi Demir ve 'CİO' lakaplı Cihan Meşeci'nin akrabası olan Göksel Meşeci planladı. Bu işin karşılığında Göksel Meşeci, Doğan Yardımcı ve Gazi Demir çok büyük paralar aldılar." denildi.

İddianamede, sanık Haydar Kuşçu hakkında ise yakalama emri bulunduğu aktarıldı.

Sanıklar Haydar Kuşçu ve Doğan Yardımcı'nın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçuna azmettirme suçundan 13 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, Ufuk Aktaş ile tutuklu sanıklar Göksel Meşeci ve Gazi Demir'in "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 9 yıl 4 aydan 18'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede sanık Gazi Demir'in ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, gönderildiği Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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