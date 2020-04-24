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ADEM’de üretilen 2 bin maske vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 24.04.2020 16:55 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) gönüllü kadınlar tarafından üretilen maskeler, vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz’ın talimatıyla korona virüs salgınında önemli bir misyon üstlenen ADEM kursiyerleri, Uludere’nin ihtiyacını karşılamak adına 19 Mart’tan bu yana günde 2 bin maske üretiyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) gönüllü kadınlar tarafından üretilen maskeler, vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.
Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz’ın talimatıyla korona virüs salgınında önemli bir misyon üstlenen ADEM kursiyerleri, Uludere’nin ihtiyacını karşılamak adına 19 Mart’tan bu yana günde 2 bin maske üretiyor. Kalabalık alanlarda kullanımı zorunlu hale gelen maskeler, sağlık çalışanları ve pazar yerlerindeki vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Bugüne kadar vakası olmayan ve korona virüs salgını ile mücadele eden Uludere’de acil durum eylem planı uygulanmaya devam ediyor.

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Malik Eczanesi
Cizre
Şifa Eczanesi
Idil
Barış Eczanesi
Silopi
Uludere Eczanesi
Uludere
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