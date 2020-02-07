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ADEM’li kadınlardan okullara destek

ŞIRNAK HABERLERİ  | 07.02.2020 15:53 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde Aile Destek Merkezinde eğitim alan kadınlar, okullara masa örtüsü ve perde hediye etti.Uludere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezlerinde eğitim gören kadınlar okullara destek amaçlı kendilerinin yaptığı masa örtüsü ve perdeleri okullara hediye etti.ADEM’li kadınların hazırladıkları masa örtüsü ve perdeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Altürk birlikte Gülyazı Şehit Er Mehmet Ali Kültür İlkokulunda dağıttı.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde Aile Destek Merkezinde eğitim alan kadınlar, okullara masa örtüsü ve perde hediye etti.
Uludere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezlerinde eğitim gören kadınlar okullara destek amaçlı kendilerinin yaptığı masa örtüsü ve perdeleri okullara hediye etti.
ADEM’li kadınların hazırladıkları masa örtüsü ve perdeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Altürk birlikte Gülyazı Şehit Er Mehmet Ali Kültür İlkokulunda dağıttı. Gülyazı Şehit Er Mehmet Ali Kültür İlkokulunda görev yapan öğretmenler ADEM’li kadınlara hediyeleri için teşekkür etti.

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İkindi
15:21
Akşam
17:46
Yatsı
19:03

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Fırat Eczanesi
Uludere
Demir Eczanesi
Silopi
İdil Eczanesi
Idil
Halis Eczanesi
Cizre
Onur Eczanesi
Beytussebap
Neşe Eczanesi
Merkez
Neşe Eczanesi
Merkez
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