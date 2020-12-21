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ADER heyetinden Genel Sekreter Aydoğdu’ya ziyaret

BİTLİS HABERLERİ  | 21.12.2020 12:05 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) heyeti, Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu’yu ziyaret etti.Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkanı Samet Adıyaman ve yönetim kurulu üyeleri, Genel Sekreter Aydoğdu’yu makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.Genel Sekreter Aydoğdu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneğin çalışmalarında başarılar diledi.Ziyaret sonunda Dernek Başkanı Adıyaman ve üyeleri tarafından Genel Sekreter Aydoğdu’ya Ahlat çinisi hediye edildi.

ADER heyetinden Genel Sekreter Aydoğdu’ya ziyaret

Bitlis’in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) heyeti, Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu’yu ziyaret etti.
Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkanı Samet Adıyaman ve yönetim kurulu üyeleri, Genel Sekreter Aydoğdu’yu makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Genel Sekreter Aydoğdu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneğin çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaret sonunda Dernek Başkanı Adıyaman ve üyeleri tarafından Genel Sekreter Aydoğdu’ya Ahlat çinisi hediye edildi.

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