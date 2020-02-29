Adet döneminde çikolata seçimi yaparken dikkat edin

İSTANBUL (AA) - Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Akçöltekin "Çikolata krizinin temelinde sadece kakaonun vücutta halk arasında mutluluk hormonu denilen serotonin hormonunun artışına yol açması değil aynı zamanda çikolatanın ağızdaki tat tomurcuklarında bıraktığı his de yer alıyor. Adet döneminde tadını en çok beğendiğiniz çikolatayı seçin." ifadelerini kullandı.

Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Akçöltekin, çikolatanın kadın sağlığıyla ilgisine dair bilgi verdi.

Bitter çikolata daha yoğun kakao aroması içerdiğini aktaran Akçöltekin, bitter çikolatanın bu sebeple daha güçlü ve daha uzun süreli tokluk hissine yol açtığını kaydetti.

Akçöltekin, "Bitter çikolatanın beyaz çikolataya göre şeker ve yağ oranı daha düşüktür. Bu nedenle kadınlar adet döneminde daha çok bitter çikolatayı tercih ediyor. Tadını en çok beğendiğiniz çikolatayı tercih ederseniz, seratonin daha çok salgılanır." değerlendirmelerinde bulundu.