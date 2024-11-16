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  4. Adı birçok isimle anılmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör yine gecelerde yakalandı! Ne diyeceğini resmen şaşırdı

Adı birçok isimle anılmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör yine gecelerde yakalandı! Ne diyeceğini resmen şaşırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.11.2024 15:59
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Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Fatih karakteri ile adından söz ettiren Doğukan Güngör özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Adı daha önce birçok ünlü isimle aşk dedikodusuna karışan Güngör bu defa gecelerde fena yakalandı. Ünlü isim kemaraları görünce resmen şaşırdı.

Adı birçok isimle anılmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör yine gecelerde yakalandı! Ne diyeceğini resmen şaşırdı

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Fatih rolüyle adından söz ettiren Doğukan Güngör özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü isim dizideki rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile yaşadığı ilişkiden sonra Aleyna Kalaycıoğlu ile görüntülenmişti.

Survivor Aleyna, Doğukan Güngör’ün sarıldığı poza ilişkin yaptığı açıklamada “Arkadaşımın arkadaşı kendisi. Beachte birlikteydik. Telefondan bir şey gösteriyordu. Güneş de vardı. O da kolunu attığı için öyle bir görüntü ortaya çıkmış. Ama zaten bu saatten sonra arkadaşım da değil kendisi. Hoş olmayan şeyler yani. Aramda bir şey olması onunla imkansız.” demişti.

ALEYNA

YİNE YAKALANDI

Doğukan Güngör yine gecelerde yakalandı. Bir mekan çıkışı yanında sarışın bir hanımefendi ile görüntülenen Doğukan Güngör ne diyeceğini adeta şaşırdı.

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Ünlü oyuncu sık sık 'Hanımefendi çok yakın arkadaşım' dedi ve 'Burda bir sorun yok. Gerçekten yakın arkadaşım' diyerek arkadaşını yanına çağırdı.

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YORUM YAĞDI

Doğukan Güngör'ün bu anları kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme; 'kız bozulmuş', 'kızın yüzü düştü', 'gerçekten Fatihmiş' gibi yorumlar yapıldı.

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doğukan güngör Kızılcık Şerbeti
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