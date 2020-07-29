YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Adı çölleşmeyle anılan Karapınar'daki arazisini "vahaya" çevirdi

Adı çölleşmeyle anılan Karapınar'daki arazisini "vahaya" çevirdi

KONYA HABERLERİ  | 29.07.2020 11:13 | Son Güncelleme

Konya'nın Karapınar ilçesinde, bölgenin kurak çehresini değiştirmek için 30 yıl önce ağaçlandırma çalışması başlatan 71 yaşındaki Osman Büyüksırıtoğlu'nun 25 dekarlık vahayı andıran bahçesi görenlerin dikkati çekiyor - İki binden fazla ağacın yer aldığı bahçede, suni gölet, havuz, mini şelale ve rengarenk çiçekler yer alıyor - Büyüksırıtoğlu: - "Karapınar çölleşmeyle anılan bir yer. Ağaçlandırmanın olduğu yer 25 bin metrekarelik bir alan. Buraya bahçeden ziyade küçük bir orman diyebiliriz"

ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'nin en az yağış alan yerleri arasında bulunan Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan doğa tutkunu 71 yaşındaki Osman Büyüksırıtoğlu'nun vahayı andıran bahçesini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Büyüksırıtoğlu, 30 yıl önce iş için geldiği, "çölleşme ve erozyonla mücadeleyle" anılan Karapınar'ın Reşadiye Mahallesi'ndeki kum ocağını, bahçe yapmaya karar verdi.

Bahçesine diktiği 2 binden fazla ağaçla çevresine örnek olan Büyüksırıtoğlu, 25 bin metrekarelik arazisini adeta vahaya dönüştürdü.

Yeşillikler içerisindeki arazisinde kuş türleri başta olmak üzere çok sayıda hayvana da ev sahipliği yapan Büyüksırıtoğlu, ağaç sevgisiyle örnek gösteriliyor.

Bahçede suni gölet, havuz, mini şelale ve rengarenk çiçekler de dikkati çekiyor.

Büyüksırıtoğlu, AA muhabirine, 1990'da geldiği ilçede bölgenin kurak topraklarla çevrili olduğunu söyledi.

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında işe yol kenarına 4 bin fidan dikerek başladığını vurgulayan Büyüksırıtoğlu, çevre mahallelinin bir araya geldiği alanı da ağaçlandırdığını anlattı.

- Beslediği su kuşları için bin metrekarelik suni gölet yapmış

Büyüksırıtoğlu, kum ocağı alanını yeşillendirmek için çam, sedir ve akasya ağaçlarının yanı sıra botanik süs bitkileriyle bezediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Karapınar çölleşmeyle anılan bir yer. Ağaçlandırmanın olduğu yer 25 bin metrekarelik bir alan. Buraya bahçeden ziyade küçük bir orman diyebiliriz. Erozyon olan yerde bunlara ihtiyaç var. Burada toprak, su dalgası gibi yer değiştiriyordu. Öyle erozyon vardı. Bölgede sulu tarımın yaygınlaşmasıyla da önlenmiş oldu. Hobi amaçlı başladık. Hem mekanı güzelleştirelim hem de bölgeye katkımız olsun, diye düşündük. Gelenler bir anda serinliğe ve güzelliğe erişince şaşırıyorlar. Misafirler belirli bir yerden gelirken, tabii her yer sıcak ve kurak, bir anda buraya girdiğinde vaha görmüş gibi hayret ediyor. İnsan istedikten sonra neden olmasın. Bu güzellikleri yapmak belki imkan istiyor ama küçükten başlamak lazım. Beslediğim su kuşları için bin metrekarelik suni gölet de yaptım."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Bayram alışverişinden dönen baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlılar yakalandı

Bayram alışverişinden dönen baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlılar yakalandı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum"

Konya Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:06
Sabah
05:44
Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:09
Yatsı
21:40

Konya Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Karatay Eczanesi
Karatay
Taşkıran Eczanesi
Karatay
Didem Eczanesi
Selcuklu
Fırat Eczanesi
Selcuklu
Hekimoğlu Eczanesi
Selcuklu
Helun Eczanesi
Selcuklu
Melike Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Konya’da otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

Konya’da otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkan Konuk: “Tarım sektöründe kooperatiflerin işlevi hayati önemdedir”

Başkan Konuk: “Tarım sektöründe kooperatiflerin işlevi hayati önemdedir”

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.