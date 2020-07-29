Adı çölleşmeyle anılan Karapınar'daki arazisini "vahaya" çevirdi

- Beslediği su kuşları için bin metrekarelik suni gölet yapmış

Büyüksırıtoğlu, kum ocağı alanını yeşillendirmek için çam, sedir ve akasya ağaçlarının yanı sıra botanik süs bitkileriyle bezediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Karapınar çölleşmeyle anılan bir yer. Ağaçlandırmanın olduğu yer 25 bin metrekarelik bir alan. Buraya bahçeden ziyade küçük bir orman diyebiliriz. Erozyon olan yerde bunlara ihtiyaç var. Burada toprak, su dalgası gibi yer değiştiriyordu. Öyle erozyon vardı. Bölgede sulu tarımın yaygınlaşmasıyla da önlenmiş oldu. Hobi amaçlı başladık. Hem mekanı güzelleştirelim hem de bölgeye katkımız olsun, diye düşündük. Gelenler bir anda serinliğe ve güzelliğe erişince şaşırıyorlar. Misafirler belirli bir yerden gelirken, tabii her yer sıcak ve kurak, bir anda buraya girdiğinde vaha görmüş gibi hayret ediyor. İnsan istedikten sonra neden olmasın. Bu güzellikleri yapmak belki imkan istiyor ama küçükten başlamak lazım. Beslediğim su kuşları için bin metrekarelik suni gölet de yaptım."

