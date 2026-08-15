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Adı Galatasaray ile anılıyordu! Ahmetcan Kaplan'ın yeni adresi belli oldu

Transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile de anılan Milli oyuncu Ahmetcan Kaplan'ın yeni adresi belli oldu.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Ahmetcan Kaplan'ın yeni adresi belli oldu
Burak Kavuncu
Ahmetcan Kaplan

Ahmetcan Kaplan

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
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Ajax'tan ayrılan milli futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın yeni adresi belli oldu. NEC Nijmegen, genç savunmacının transferi için Hollanda devine 2,5 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi de bulunuyor.

NEC NIJMEGEN'DEN AHMEDTCAN KAPLAN HAMLESİ

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Ahmetcan Kaplan ın yeni adresi belli oldu 1

Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna kattı. Voetbal International'ın haberine göre iki kulüp transfer konusunda anlaşmaya vardı.

2,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Ahmetcan Kaplan ın yeni adresi belli oldu 2

NEC Nijmegen'in 23 yaşındaki savunmacı için 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Transfer anlaşmasında ayrıca Ajax'ın oyuncunun gelecekteki satışından pay alma hakkının bulunduğu aktarıldı.

GALATASARAY İLGİLENİYORDU

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Ahmetcan Kaplan ın yeni adresi belli oldu 3

Trabzonspor altyapısından yetişen ve 2022'de Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, Hollanda'daki kariyerine NEC Nijmegen formasıyla devam edecek. Genç stoper, yeni takımında daha fazla forma şansı bulmayı hedefleyecek.

Öte yandan genç oyuncunun adı transfer döneminde Galatasaray ile de anılmış fakat oyuncunun istediği yıllık maaş sarı-kırmızılı kulüp tarafından olumlu karşılanmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Ahmetcan Kaplan ajax
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