Adı Galatasaray ile anılıyordu! Ahmetcan Kaplan'ın yeni adresi belli oldu

Ajax'tan ayrılan milli futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın yeni adresi belli oldu. NEC Nijmegen, genç savunmacının transferi için Hollanda devine 2,5 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi de bulunuyor.

NEC NIJMEGEN'DEN AHMEDTCAN KAPLAN HAMLESİ

Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna kattı. Voetbal International'ın haberine göre iki kulüp transfer konusunda anlaşmaya vardı.

2,5 MİLYON EURO BONSERVİS

NEC Nijmegen'in 23 yaşındaki savunmacı için 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Transfer anlaşmasında ayrıca Ajax'ın oyuncunun gelecekteki satışından pay alma hakkının bulunduğu aktarıldı.

GALATASARAY İLGİLENİYORDU

Trabzonspor altyapısından yetişen ve 2022'de Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, Hollanda'daki kariyerine NEC Nijmegen formasıyla devam edecek. Genç stoper, yeni takımında daha fazla forma şansı bulmayı hedefleyecek.

Öte yandan genç oyuncunun adı transfer döneminde Galatasaray ile de anılmış fakat oyuncunun istediği yıllık maaş sarı-kırmızılı kulüp tarafından olumlu karşılanmamıştı.