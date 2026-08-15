CANLI | Kasımpaşa - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Ağustos 2026

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TRABZONSPOR KALECİSİ ANDRE ONANA TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ! GELEN AÇIKLAMA YÜREKLERE SU SERPTİ



Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Andre Onana'nın bu akşam bir trafik kazası geçirdiğini açıkladı. Doğan, tecrübeli kalecinin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.