CANLI | Kasımpaşa - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Ağustos 2026

18:13
Kasımpaşa - Trabzonspor maçının kadroları açıklandı.
Maç önü
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Jessen, Baldursson, Mendes, Ben Ouanes, Diabate, Güven, Benedyczak.
Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Pina, Mustafa, Bouchouari, Aral, Malinovskyi, Metehan, Saviolo, Onuachu
Maç önü
Muhammed Salah'ın transferi nedeniyle Kasımpaşa - Trabzonspor maçına İngiltere'den yoğun bir ilgi var. Mücadele, tam 40 ülkeden canlı yayınlanacak.
Maç önü
Trabzonspor’da Ernest Muçi şoku yaşanıyor. Antrenmanda sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden Arnavut futbolcunun MR’ında gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edildi. Tedavisine başlanan Muçi’nin en az iki hafta forma giymemesi bekleniyor.
Maç önü
Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu 1. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü (bugün) saat 19.00'da İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Hakem Gürcan Hasova'nın yöneteceği bu kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Maç önü
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ile oynadığı günün ilk hazırlık maçını 2-1 kazandı. Kırmızı-beyazlı ekip, aynı rakiple bugün saat 19.00'da ikinci hazırlık maçına çıkacak.
Maç önü
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Andre Onana'nın bu akşam bir trafik kazası geçirdiğini açıkladı. Doğan, tecrübeli kalecinin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.
Maç önü
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 19 yaşındaki Muhammed Emin Bektaş'ı transfer etti.
Maç önü
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Gornik Zabrze'yi iki maç sonunda mağlup ederek tur atlayan Macar temsilcisi Ferencvaros, Play-Off turunda Trabzonspor'un rakibi oldu.
Maç önü
Trabzonspor’un dünyaca ünlü transferi Mohamed Salah için heyecanlandıran gelişme yaşandı. Bordo-mavili takımın Kasımpaşa ile oynayacağı sezonun ilk maçının geniş kadrosu belli olurken, Mısırlı yıldız da listede yer aldı.
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