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CANLI | Kasımpaşa - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Ağustos 2026
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CANLI | Kasımpaşa - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Ağustos 2026

Trendyol Süper Lig’de heyecan devam ediyor! Kasımpaşa ile Trabzonspor, 3 puan için karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer deplasmanda galibiyetle ayrılarak sezona güçlü bir başlangıç yapmak isterken, Kasımpaşa ise taraftarı önünde kazanmayı hedefliyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve tüm önemli gelişmeleri haberimizde.

Burak Kavuncu

18:13

KADROLAR AÇIKLANDI !

Kasımpaşa - Trabzonspor maçının kadroları açıklandı.

Maç önü

İŞTE İLK 11’LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Jessen, Baldursson, Mendes, Ben Ouanes, Diabate, Güven, Benedyczak.

Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Pina, Mustafa, Bouchouari, Aral, Malinovskyi, Metehan, Saviolo, Onuachu

Maç önü

SALAH ETKİSİ!

Muhammed Salah'ın transferi nedeniyle Kasımpaşa - Trabzonspor maçına İngiltere'den yoğun bir ilgi var. Mücadele, tam 40 ülkeden canlı yayınlanacak.

CANLI | Kasımpaşa - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Ağustos 2026 1

Maç önü

TRABZONSPOR'A YILDIZ İSİMDEN KÖTÜ HABER! RESMEN AÇIKLANDI: EN AZ 2 HAFTA YOK

CANLI | Kasımpaşa - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Ağustos 2026 2
Trabzonspor’da Ernest Muçi şoku yaşanıyor. Antrenmanda sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden Arnavut futbolcunun MR’ında gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edildi. Tedavisine başlanan Muçi’nin en az iki hafta forma giymemesi bekleniyor.

Maç önü

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu 1. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü (bugün) saat 19.00'da İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Hakem Gürcan Hasova'nın yöneteceği bu kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç önü

SAMSUNSPOR, KASIMPAŞA'YI 2-1 MAĞLUP ETTİ!

CANLI | Kasımpaşa - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Ağustos 2026 3
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ile oynadığı günün ilk hazırlık maçını 2-1 kazandı. Kırmızı-beyazlı ekip, aynı rakiple bugün saat 19.00'da ikinci hazırlık maçına çıkacak.

Maç önü

TRABZONSPOR KALECİSİ ANDRE ONANA TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ! GELEN AÇIKLAMA YÜREKLERE SU SERPTİ

CANLI | Kasımpaşa - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Ağustos 2026 4
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Andre Onana'nın bu akşam bir trafik kazası geçirdiğini açıkladı. Doğan, tecrübeli kalecinin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

Maç önü

KASIMPAŞA, MUHAMMED EMİN BEKTAŞ TRANSFERİNİ AÇIKLADI

CANLI | Kasımpaşa - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Ağustos 2026 5
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 19 yaşındaki Muhammed Emin Bektaş'ı transfer etti.

Maç önü

TRABZONSPOR'UN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

CANLI | Kasımpaşa - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Ağustos 2026 6
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Gornik Zabrze'yi iki maç sonunda mağlup ederek tur atlayan Macar temsilcisi Ferencvaros, Play-Off turunda Trabzonspor'un rakibi oldu.

Maç önü

FATİH TEKKE'DEN MOHAMED SALAH KARARI! KASIMPAŞA MAÇINDA...

CANLI | Kasımpaşa - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Ağustos 2026 7
Trabzonspor’un dünyaca ünlü transferi Mohamed Salah için heyecanlandıran gelişme yaşandı. Bordo-mavili takımın Kasımpaşa ile oynayacağı sezonun ilk maçının geniş kadrosu belli olurken, Mısırlı yıldız da listede yer aldı.

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19:00
Kasımpaşa Kasımpaşa
-
Trabzonspor Trabzonspor

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