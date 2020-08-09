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Adi suç örgütü lideri Çeşme’de yakalandı

İZMİR HABERLERİ  | 09.08.2020 13:18 | Son Güncelleme

Hakkında İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 7 aylık hapis cezası bulunan adi suç örgütü lideri Necati Arabacı Çeşme’de yakalandı.Edinilen bilgiye göre, dün Çeşme gişelerde lüks bir aracı durduran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları GBT ve UYAP sorgulamalarında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Necati Arabacı’yı gözaltına aldı.

Adi suç örgütü lideri Çeşme’de yakalandı

Hakkında İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 7 aylık hapis cezası bulunan adi suç örgütü lideri Necati Arabacı Çeşme’de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, dün Çeşme gişelerde lüks bir aracı durduran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları GBT ve UYAP sorgulamalarında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Necati Arabacı’yı gözaltına aldı. Lüks aracında ele geçirilen adi suç örgütü lideri Necati Arabacı, KOM Çeşme Grup Amirliğine getirildi. Burada işlemleri tamamlanan Arabacı, bugün Çeşme Adliyesine sevk edildi.

Adi suç örgütü lideri Çeşme’de yakalandı

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