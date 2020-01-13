Adil Gevrek: "Guilherme transferinde son sözü Yeni Malatyaspor söyleyecek"

EMRE DOĞAN - Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Brezilyalı futbolcuları Guilherme Costa Marques'in Beşiktaş ile görüştüğünü belirterek, "Son sözü Yeni Malatyaspor söyleyecek. Maddi bir kazancımızın olması lazım." dedi. Adil Gevrek, sarı-siyahlı takımın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Süper Lig'in ilk yarısında forma giydiği 17 maçta 5 gole imza atan ve sergilediği performansla dikkati çeken Guilherme'nin Beşiktaş ile transfer görüşmesi yaptığını belirten Gevrek, "Belli bir noktaya geldiklerini söylüyorlar. Tabii ki transfer olabilir. Guilherme, bizden izin istedi. Oyuncumuza büyük takıma gitmesi halinde kolaylık sağlayacağımızı söyledik ama 1,5 yıllık sözleşmesi var. Eski kulübüyle de yapmış olduğumuz protokol var. Guilherme transferinde son sözü Yeni Malatyaspor söyleyecek. Bunu, oyuncu da menajeri de biliyor. Oyuncuya kesinlikle sözümüz var. İzin vereceğiz. İzin verirken de bir karşılığının olması gerek. Maddi bir kazancımızın olması lazım." ifadelerini kullandı.

Kaliteli bir takıma sahip olduklarını ve Guilherme dışında birçok oyuncu için transfer teklifi aldıklarını vurgulayan sarı-siyahlı kulübün başkanı, "İyi oyunculara sahibiz. Birçok oyuncumuzun Avrupa'da da izlendiğini biliyoruz. Birkaç oyuncumuzla alakalı görüşmeler yapılıyor. Resmi olmadan bir şey söylemek istemiyorum. Gizli yürütmek zorundayız. Kulübe gelir getirdiği müddetçe her oyuncumuzu satabiliriz. Giden olursa da yerine gelecek oyuncular var. Giden oyuncunun yerini doldurabiliyoruz. Hangi oyuncumuza teklif gelirse gelsin her kulüple konuşuruz ve iki tarafın çıkarları doğrultusunda transferleri gerçekleştiririz." diye görüş belirtti. - "Stoper bölgesine bir transfer olabilir" Adil Gevrek, takip ettikleri futbolcular olduğunu ve stoper bölgesine transfer yapabileceklerini aktardı. Sarı-siyahlı takımdaki bazı oyuncuların beklenen performansı sergileyemediğini dile getiren Başkan Gevrek, "Aksayan yerlerimiz var. Eğer kadroyu koruyabilirsek stoper bölgesine bir transfer olabilir. Giden oyuncu olması halinde de belli yerlere transfer yapılabilir. Takıma fayda sağlayacak ve gelir elde edebileceğimiz oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Takip ettiğimiz oyuncular var. Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Oğuzhan Özyakup'un da adı geçiyor. Bunlar önemli oyuncular. Takımdan giden olursa bu oyuncular da olabilir." değerlendirmesinde bulundu.