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Adil Sani Konukoğlu, Sanko Holding'in kadın mühendisleriyle bir araya geldi

27.06.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: - "Hedefimiz, beyaz yaka çalışanlarda kadın-erkek eşitliğini yakalamak. Ekonomik kalkınmanın tümüyle başarılması için fırsat eşitliğine ve kadının istihdamına önem verilmesi gerektiğinin farkındayız"

İSTANBUL (AA) - SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile SANKO çalışanlarının katılımıyla her ay düzenlenen "SANKO Çay Sohbetleri" programı, bu ay Dünya Kadın Mühendisler Günü dolayısıyla SANKO Holding çatısı altında faaliyet gösteren SANKO Tekstil ve Süper Film Ambalaj bünyesinde çalışan kadın mühendislerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kadınların ekonomiye eşit katılımı ve fırsat eşitliği konusunu kapsayıcı ve sürdürülebilir bir vizyonla ele alan SANKO Holding'de şu anda 159 kadın mühendis görev yapıyor.

Açıklamada SANKO Çay Sohbetleri'ndeki görüşlerine yer verilen SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, üretim ve yönetim kademelerinde kadın perspektifinden daha çok yararlanmanın önemini vurgulayarak, "Hedefimiz, beyaz yaka çalışanlarda kadın-erkek eşitliğini yakalamak. Ekonomik kalkınmanın tümüyle başarılması için fırsat eşitliğine ve kadının istihdamına önem verilmesi gerektiğinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

SANKO Grubu'nun 118 yıldır bu topraklardan kazandığını, bu topraklar için yatırım, üretim ve istihdama dönüştürerek Türkiye'ye değer kattığını belirten Konukoğlu, "Bir asrı aşkın süredir bu topraklara değer katmak için mücadele veriyoruz. 'İşin hilesi dürüstlüktür' ilkemizden taviz vermeden gazi şehrimiz ve ülkemiz için çalışmayı sürdürüyoruz. Başarımızın arkasında çalışma arkadaşlarımız yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Mühendislik, kodlama gibi alanların geleceğimizi şekillendireceği şüphesiz"

Adil Sani Konukoğlu, kadınların iş yaşamının her kademesinde karar verici konumda olması gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bilgiye erişimin çok kolay olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu süreci çok iyi değerlendirmeliyiz. Önceki yıllarda bilgiye erişim bu kadar kolay değildi. Dijitalleşmenin önem kazandığı bir dünyada gelişime ve değişime uyum sağlamalıyız. Günümüzde çok önemli bir konuma gelen mühendislik, kodlama gibi alanların geleceğimizi şekillendireceği şüphesiz."

Kadın Mühendisler Günü nedeniyle SANKO ailesinin kadın mühendisleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Konukoğlu, "Dünya Kadın Mühendisler Günü'nüzü kutluyor, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve başarı dolu günler diliyorum." ifadesini kullandı.

Programın ardından Konukoğlu, kadın mühendislerle birlikte SANKO Tekstil İşletmeleri ve Süper Film Ambalaj üretim bölümlerini ziyaret ederek süreçlerle ilgili bilgi aldı.

Konukoğlu'na işetme gezisi esnasında SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu, Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Fahri Özer, SANKO Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Aydın ve yöneticiler eşlik etti.

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