Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi'nin açılışı gerçekleştirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği koordinesinde başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında SANKO ve Konukoğlu ailesi tarafından yaptırılan ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun adı verilen spor lisesinin açılışı okul kampüsünde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

SANKO Holding'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, Konukoğlu ailesinin millet ve devlet için her zaman katkı sunduklarını ve Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi sayesinde Gaziantep'in alt yapısına sporcu yetişeceğini belirtti.

Konukoğlu ailesinin millete ve devlete katkı sunacak projelere çoğu zaman talep edilmeden destek vermek için öneride bulunduğunu anımsatan Gül, "Bütün aile fertlerinden Allah razı olsun. Öğrencilerimize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi'nin Gaziantep'e çok yakıştığını belirtti.

Konukoğlu ailesinin olağanüstü bir aile olduğunu ve ailenin kente birçok katkısının bulunduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"SANKO Holding kurucusu rahmetli Sani Bey'in bende ve ailemde büyük emekleri var. Gaziantep'e 'sanayi şehri' derdik. Gaziantep deyince akla baklava ve fıstık geliyor. Artık Gaziantep denilince spor da gelecek. Gaziantep geleceğin sporcu çocuklarını yetiştirecek. Bu okulda, Ulu Önder Atatürk'ün deyişi ile zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı sporcular yetişecektir."

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da Gaziantep'te nasıl fıstık yetiştiriliyorsa bundan sonra da sporcu yetiştireceğini dile getirerek, "Bugüne kadar hep 'sanayi şehri' olarak anıldık. Bundan sonra sporla da anılacağız. 1989-1991 yılları arasında Gaziantepspor'da futbolcu yetişirdi. Artık burada da sporcularımız yetişecek. Ben başta valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise bugüne kadar yaptığı açılışlar içerisinde en fazla heyecan duyduğu bir açılışa tanıklık ettiğini aktararak, "Bu okulda dünya çapında sporcular yetiştireceğiz. Her branşta çok önemli sporcular yetiştireceğiz. Sporun her kademesinde çalışın. Hocalarınızı iyi dinleyin. Hayatta olduğum sürece her zaman yanınızda olacağım." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de yapılan anlamlı eser için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar eşliğinde yapılan duayla Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi'nin açılışı yapıldı ve okul gezildi.

Törene, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Baray Dai, SANKO Holding Yönetim Kurulu üyeleri Hakan, Cengiz, Yiğitcan ve Alperen Sani Konukoğlu ile SANKO yöneticileri, GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi öğretmen ve öğrencileri de katıldı.

- 24 derslikli lise olacak"

24 derslikli Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi'nde bir futbol sahası, bir spor salonu, iki tenis kortu, iki basketbol sahası, 264 kız ve erkek öğrenci kapasiteli pansiyon ve 12 dairelik lojman bulunuyor.

SANKO Holding, "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına, ikisi 32 derslikli, birisi 24 derslikli okul, bir spor salonu ve bir kütüphane yapımıyla katkı sundu.

