Adilcevaz Belediyesi doğaya yiyecek bıraktı

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi zabıta ekipleri, soğuk kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.

İlçede günlerdir etkili olan dondurucu hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Adilcevaz Belediyesi ekipleri harekete geçti. Belediye Başkanı Necati Gürsoy’un talimatıyla harekete geçen zabıta ekipleri, ekmek ve mamadan oluşan yiyecekleri hayvanların ulaşabilecekleri birçok yere bıraktı.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçedeki soğuk kış şartlarından dolayı sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktıklarını ifade ederek, “İlçemizde son günlerde aşırı soğuk hava ve kardan dolayı sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle hayvanların aç kalmaması için belirli noktalara yiyecekler bırakıyoruz. Doğa, canlılarla güzel. Özellikle soğuk kış günlerinde bu hayvanların yiyeceğe daha çok ihtiyaçları oluyor. Hayvanlarımızı korumalıyız. Evimizde yemediğimiz, atık durumuna geçen yiyecekleri de doğadaki hayvanlarla paylaşabiliriz. Ekiplerimiz kış mevsimi boyunca belirli aralıklara doğaya yiyecek bırakmaya devam edecek” dedi.

