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Adilcevaz Belediyesi ekipleri Van Gölü sahilini temizledi

BİTLİS HABERLERİ  | 09.06.2020 15:19 | Son Güncelleme

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi personelinin katılımlarıyla Van Gölü sahillerinde temizlik yapıldı.Belediye Başkanı Necati Gürsoy’un öncülüğünde Van Gölü sahillerindeki temizlik çalışmasına katılan ekipler; Van Gölü sahilinde, kaldırımlarda ve parklarda bulunan yeşil alanlardaki kuru otların yanı sıra çevredeki çöpleri toplayarak temiz bir çevre için seferber oldu.

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi personelinin katılımlarıyla Van Gölü sahillerinde temizlik yapıldı.
Belediye Başkanı Necati Gürsoy’un öncülüğünde Van Gölü sahillerindeki temizlik çalışmasına katılan ekipler; Van Gölü sahilinde, kaldırımlarda ve parklarda bulunan yeşil alanlardaki kuru otların yanı sıra çevredeki çöpleri toplayarak temiz bir çevre için seferber oldu. Temizlik çalışmasına katılan Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kendi elleriyle çöp toplayıp kaldırımları yıkadı.
Belediye Başkanı Gürsoy, Adilcevaz’ın bölgenin en güzel ilçelerinin başında geldiğini ifade ederek, “Havaların ısınmasıyla birlikte ilçemizin her yerinde olduğu gibi sahil şeridimizde de temizlik çalışmaları başlattık. İlçemiz, doğal ve turistik güzellikler bakımından bölgenin en güzel yerlerinin başında geliyor. Yaz sıcaklarının başlaması ile birlikte halkımızın yanı sıra çevre il ve ilçelerden birçok kişi ilçemize geliyor. İlçemizin ve sahillerimizin temizliğini çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilçemizdeki bütün mahallerde genel bir temizlik çalışması yaptık. Bugünde ekiplerimizle birlikte sahil temizliğine başladık. Halkımızın da çevreyi kirletmemesi konusunda daha da bilinçli davranmalarını arzu ediyoruz. Bu nedenle çevreyi kirletip buraları temizlemekten ziyade çevremizi kirletmemeye özen göstermeliyiz. Çevre kirliliğinin önlenmesi, yaşanabilir bir doğa için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirerek sorumluluk göstermesi gerekmektedir. Bu kapsamda çevre temizliği çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Sahil şeridinden toplanan çöpler, belediye ekipleri tarafından çöp toplama merkezine taşındı.

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