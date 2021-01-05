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Adilcevaz Onkoloji Hastanesinden ‘sıfır atık’ projesi

BİTLİS HABERLERİ  | 05.01.2021 15:23 | Son Güncelleme

Bitlis’in Adilcevaz Onkoloji Hastanesinin “Sağlıkta Kalite Standartları-6” (SKS) ve “Sıfır Atık” projesi kapsamında bir değerlendirme toplantısı yapıldı.Bitlis Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ve İl Kalite Koordinatörlüğü işbirliği ile Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde SKS gereğince Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığının talimatları doğrultusunda öz değerlendirme toplantısı yapıldı.

Adilcevaz Onkoloji Hastanesinden ‘sıfır atık’ projesi

Bitlis’in Adilcevaz Onkoloji Hastanesinin “Sağlıkta Kalite Standartları-6” (SKS) ve “Sıfır Atık” projesi kapsamında bir değerlendirme toplantısı yapıldı.
Bitlis Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ve İl Kalite Koordinatörlüğü işbirliği ile Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde SKS gereğince Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığının talimatları doğrultusunda öz değerlendirme toplantısı yapıldı. Konuyla ilgili Bitlis Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan öz değerlendirmelerde standart ve göstergelerle ilişkili iyileştirme çalışmalarına katkı sağlanmış ve yerinde eğitimler verilmiştir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan tarafından projelendirilerek tüm kamu, özel kurum ve kuruluşların ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında belgelendirilmesi ile ilişkili yürütülen çalışmanın neticesi olarak, 50 yataklı ilçe hastanemizin değerlendirmesi tamamlanmıştır. Bu bağlamda sıfır atık belgesi alabilmek için hızla çalışmalar başlatılmıştır. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Hüsnü Demirci de sağlık tesisinin hizmetlerini yerinde incelemelerde bulunmuş olup, bu zorlu süreçte özenle hizmet veren sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletmiştir” denildi.

Adilcevaz Onkoloji Hastanesinden ‘sıfır atık’ projesi

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