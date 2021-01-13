YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Adilcevaz’da kaçak sigara ve av tüfeği ele geçirildi

Adilcevaz’da kaçak sigara ve av tüfeği ele geçirildi

13.01.2021 11:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adilcevaz’da kaçak sigara ve av tüfeği ele geçirildi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Adilcevaz ilçesine bağlı Yolçatı ve Erikbağı köylerindeki 6 farklı adreste arama yaptığı belirtildi.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Adilcevaz ilçesine bağlı Yolçatı ve Erikbağı köylerindeki 6 farklı adreste arama yaptığı belirtildi. Açıklamada, “Aramalar neticesinde; çeşitli markalarda 2 bin 170 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 80 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 9 adet av tüfeği fişeği, 1 adet arama dedektörü, 3 kilo 500 gram kıyılmış tütün, 76 paket tütün filtresi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Birbirimizi bulduk, mutluyuz' 'Birbirimizi bulduk, mutluyuz'
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş

Bitlis Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
05:54
Sabah
07:21
Öğle
12:25
İkindi
14:58
Akşam
17:19
Yatsı
18:41

Bitlis Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Hayat Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Halk Eczanesi
Hizan
Defne Ecz.Eczanesi
Tatvan
Altındal Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Bitlis'te kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis’te hırsızlık olayları

Bitlis’te hırsızlık olayları

Tatvan’da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Tatvan’da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’te 38 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Bitlis’te 38 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Bitlis’te 4 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Bitlis’te 4 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Bitlis’te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis’te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.