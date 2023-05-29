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Adilcevaz’da vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferini traktörle kutladı

29.05.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçim sonuçlarını kutlamak için cadde ve sokaklara akın ederken, konvoya traktör ile katılan vatandaşlar kalabalığın ilgi odağı oldu.

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre oyların çoğunluğunu alan Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini kutlamak için sokaklara döküldü Adilcevazlılar araç konvoyu oluşturarak çarşı merkezinde kutlama yaptı. Araç konvoyunda en çok dikkati ise traktör römorkundaki gençlerin sevinci renkli görüntülere sahne oldu. Bütün vatandaşların dikkatini çeken traktörün sahibi Hasan Aslanca, “Seçim sonucunda sevincimizi paylaşmak için mahalleden arkadaşlarımı topladım hep birlikte araç konvoyuna katıldık. Traktörümüzle sevincimizi paylaşırken vatandaşlarımızın da dikkatini çektik. Buda bizi mutlu etti” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Hamdi Tutucu, “Bugün ülkemiz çok önemli bir seçim geçirdi. Seçimi kazandıktan sonra hemşerilerimizle sevincimizi konvoy yapıp şehir merkezinde kutlama yaptık. Konvoyda ilginç görüntüler vardı. Vatandaşlarımız farklı araçlarla, traktör, motosiklet gibi farklı araçlarla konvoyumuza renk kattılar. Seçim sonuçlarının ülkemize vatanımıza devletimize hayırlı olsun” dedi.

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