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Adilcevazlı kadınlardan maske üretimi

BİTLİS HABERLERİ  | 30.04.2020 16:19 | Son Güncelleme

Bitlis’in Adilcevaz Aile Destek Merkezindeki kadın usta öğreticiler, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında maske üretmeye başladı.Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında birçok iş yerine ve kurumlara maske ile girme zorunluluğu getirilirken, Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de ihtiyaçları gidermek için maske üretme kararı aldı.

Bitlis’in Adilcevaz Aile Destek Merkezindeki kadın usta öğreticiler, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında maske üretmeye başladı.
Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında birçok iş yerine ve kurumlara maske ile girme zorunluluğu getirilirken, Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de ihtiyaçları gidermek için maske üretme kararı aldı. Kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla üretimi yapılan maskeler kurumlara ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, ilçedeki maske ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını ifade ederek, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı alınacak önlemler kapsamında kaymakamlığımız ve belediye başkanlığımızın maddi katkıları ile kurumumuzca siperlik maske üretiminden sonra Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü bünyesindeki usta öğreticilerimiz ile gönüllü olarak bez maske üretimine geçtik. Günde 1000 ile 1500 adet maske üretimi yaparak Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Bu ürettiğimiz maskeleri kurumlara ve halkımıza ücretsiz dağıtımlarını yaparak ilçemizin maske ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Bu çalışmada emeği geçen Kaymakamımız Tunahan Çil, Belediye Başkanımız Necati Gürsoy başta olmak üzere kurum müdürlerimize, usta öğreticilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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Bitlis Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Eren Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
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Tatvan
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