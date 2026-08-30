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Cem Yılmaz'ın son durumu nasıl? Doktoru anlattı: "Espriyi yapıyor"

Kalp krizi geçirerek acil anjiyoya alınan Cem Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama geldi. Ünlü komedyenin tedavisini gerçekleştiren doktorlar son durumu paylaşırken, yoğun bakımdan ne zaman çıkarılacağı da belli oldu.

Cem Yılmaz'ın son durumu nasıl? Doktoru anlattı: "Espriyi yapıyor"

Cem Yılmaz kalp krizi geçirdi, acil müdahale edilen edildi. Ünlü komedyenin son sağlık durumu merak ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde dün akşamüstü kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan ve ardından anjiyo olan Cem Yılmaz'a stent ve balon takıldı.

Cem Yılmaz ın son durumu nasıl? Doktoru anlattı: "Espriyi yapıyor" 1

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Genel Sekreter Oğuz Ünal ve Prof. Dr. Ercan Akşit ile Cem Yılmaz'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "ÇOMÜ Hastanesindeyiz. Dün itibariyle Ayvacık'ta kalp krizi geçirmiş Cem Bey. Tabi hızlı bir şekilde öncelikle Ayvacık Devlet Hastanesi'nde gerekli müdahalelere çok iyi bir şekilde yapılıyor. Sonrasında saat sekiz buçuk gibi üniversitemize intikal ediyor. O anda zaten Ayvacık'tan haber bize ilk geldiği anda biz gerekli acil servisi, kardiyoloji uzmanlarımız, hocalarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar.

Cem Yılmaz ın son durumu nasıl? Doktoru anlattı: "Espriyi yapıyor" 2

Cem Bey'i hızlıca karşılıyoruz. Hemen müdahale ediliyor. Söz konusu problem yaşayan, sorunlu olan damarlarına Ercan Akşit hocamız ve ekibi tarafından çok başarılı bir müdahale ediliyor. Şükürler olsun şu an için iyi. Biz biraz önce Rektör Yardımcımız, Ercan Hocamız, Sayın Genel Sekreterimizle birlikte hep birlikte ziyaret ettik. Genel sağlık durumu gayet iyi. Şükürler olsun. Hatta espri yapıyor gayet iyi bir şekilde."

Cem Yılmaz ın son durumu nasıl? Doktoru anlattı: "Espriyi yapıyor" 3

"SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

Cem Yılmaz'a anjiyo olup, stent ve balon takılarak operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ise, "Cem Bey'in sağlık durumu şu an gayet iyi. Kalp krizinin beklediğimiz komplikasyonlara gelişme ihtimaline karşı yoğun bakımda duruyor. Damardan giden hala kan sulandırıcı ilaçları var. Genel durumu böyle iyi gitmeye devam ederse akşam üzeri 24 saatini doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz. Bir iki gün içinde de sağlıcakla evine uğurlarız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz
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