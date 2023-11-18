ADIM FARAH 21. BÖLÜM İZLE! Adım Farah hangi gün, saat kaçta? Fox TV yayın akışı

Adım Farah dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Fox TV'nin büyük ümitlerle yayın hayatına başlattığı dizisi Adım Farah, reyting sonuçlarında beklentiyi tam karşılayamadı. İlk etapta çarşamba akşamları yayınlanan dizinin yayın gününde değişikliğe gidildi. İşte Adım Farah hangi gün oynuyor sorusunun yanıtı ve Adım Farah 21. bölüm izle ekranı...
Adım Farah dizisi artık her hafta cumartesi günleri izleyiciyle buluşacak. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'i buluşturan Adım Farah, saat 20.00'de Fox TV'de yeni bölümleri ile ekrana geliyor.
Annesinin yaşadığını öğrenen Farah, Tahir'le birlikte hayalini kurdukları aileyi bir araya getirmek için savaşmaya hazırdır. Mahmoud, Tahir'i yeni başlangıçlar yapmak üzere eve çağırır. Kardeşine kavuşmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu düşünen Mehmet büyük bir açmazın içindedir. Azadi ailesindeki gerilim yükselir ve tüm aile bireyleri arasındaki ipler iyice gerilir.
06:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
07:45 Kamera Arkası
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Şahane Hayatım
13:45 Adım Farah
16:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
23:45 Şahane Hayatım
02:30 Yabani
05:00 Senden Daha Güzel
05:30 Ruhun Duymaz