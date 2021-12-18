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Adının verildiği kültür merkezinde Başak Cengiz için mevlit okutuldu

18.12.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baba Avni Cengiz: - "Başak yaşasaydı 29'una girmiş olacaktı. Bugün hem yaş günü hem de 40 mevlidi. Kalsaydı çok fazla şey yapacaktı ama maalesef fırsat vermediler" - Anne Beyhan Cengiz: - "Bugünün en mutlu günüm olması lazımdı. Yavrumu kucağıma almıştım ama bugün alamadım. Ona Kur'an-ı Kerim gönderdim, hediyemi yolladım" - Nişanlısı Mahir Mızrak: - "Sevdiğimin doğum günü çiçeğini mezarına bıraktım. Doğum günün kutlu olsun Başak. Seni çok seviyorum"

İstanbul'da kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Başak Cengiz için, isminin verildiği kültür merkezinde mevlit okutuldu.

Yenimahalle Belediyesince, vefatının üzerinden 40 gün geçen Cengiz adına, Başak Cengiz Kültür Merkezi'nde mevlit programı düzenledi. Aynı zamanda doğum günü de olan Cengiz için ailesi, yakınları ve arkadaşları dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Babası Avni Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının iş için İstanbul'a gittiğini, hayatını kaybetmeseydi 4 gün sonra Ankara'ya döneceğini söyledi. 9 Kasım akşamı kızını aradığını, ancak ulaşamadığını belirten Cengiz, daha sonra ölüm haberini aldıklarını anlattı.

Avni Cengiz, "Bugün yaş günüydü, Başak yaşasaydı muhtemelen yaş günü yapacaktı, 29'una girmiş olacaktı. Bugün hem yaş günü hem de 40 mevlidi. Acımız büyük, Başak'ı hiç unutamıyoruz. Kalsaydı çok fazla şey yapacaktı ama maalesef fırsat vermediler." diye konuştu.

Annesi Beyhan Cengiz ise gözyaşları içinde şunları ifade etti:

"Bugünün aslında benim en mutlu günüm olması lazımdı. Yavrumu kucağıma almıştım ama bugün alamadım. Ona Kur'an-ı Kerim gönderdim, hediyemi yolladım. Şimdi onun buna ihtiyacı var. Okuyanlardan, bir kelime yollayanlardan da Allah razı olsun. Devamlı yolladılar, benim yavrumu dua ile bezediler. Yaş gününde dualar ederek hediye gönderdiler. Hepsine teşekkür ederim. Allah hiç kimseye böyle acı vermesin."

Nişanlısı Mahir Mızrak da Başak'tan ayrılalı 40 gün olduğunu, ancak acısının hiç geçmediğini ve geçmeyeceğini vurgulayarak, "Sevdiğimin doğum günü çiçeğini mezara bıraktım. Tarif edilebilir şeyler değil bunlar. Allah kimsenin başına vermesin. Doğum günün kutlu olsun Başak. Seni çok seviyorum." dedi.

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