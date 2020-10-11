YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman 1954 Spor-52 Orduspor: 2-1

Adıyaman 1954 Spor-52 Orduspor: 2-1

ADIYAMAN HABERLERİ  | 11.10.2020 17:55 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, rakibi 52 Orduspor’u 2-1 mağlup etti.
Adıyaman Atatürk Stadında oynana maçta ev sahibi takım Adıyaman 1954 Spor kendi evinde 52 Orduspor karşısında galip gelmeyi bildi.
Maçın 41. Dakikasında Cafercan Aksu’nun attığı gol ile 1-0 öne gecen Adıyaman 1954 Spor ilk yarıyı galip kapadı.
İkinci yarının 46. Dakikasında 52 Orduspor’lu sporcu Gürkan Arslan’ın penaltıdan attığı gol ile skor 1-1 oldu.
Çekişmeli geçen maçın 55. Dakikasında Fuat Bavuk’un attığı gol ile ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Maçın 90+5’inci dakikasında Adıyaman 1954 Spor’un futbolcusu Serkan Yıldız 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte ev sahibi takım karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldüDüğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldü
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bandırma’da faturasız etil alkol ele geçirildi
Bandırma’da faturasız etil alkol ele geçirildi
Bağlar Belediyesi halkın kalbine dokunmaya devam ediyor
Bağlar Belediyesi halkın kalbine dokunmaya devam ediyor
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Başkan Yazıcı’dan CHP’ye betonlaşma tepkisi
Başkan Yazıcı’dan CHP’ye betonlaşma tepkisi
Prof Dr. Aksun: "Bir kadeh sahte içki bile zehirleyerek öldürebilir"
Prof Dr. Aksun: "Bir kadeh sahte içki bile zehirleyerek öldürebilir"
Oyun oynamak için girdikleri eski binadan çıkamadılar
Oyun oynamak için girdikleri eski binadan çıkamadılar

Adıyaman Namaz Vakitleri 11 Ekim Pazar

İmsak
05:05
Sabah
06:25
Öğle
12:19
İkindi
15:30
Akşam
18:03
Yatsı
19:18

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Pazar

Erdil Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Güleş Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Karataş Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Sümer Anaokuluna, Yeşil Bayrak ödülü
Sümer Anaokuluna, Yeşil Bayrak ödülü
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Vali Çuhadar’dan CHP’ye ziyaret
Vali Çuhadar’dan CHP’ye ziyaret
Başkan Kılınç Millet caddesindeki çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Kılınç Millet caddesindeki çalışmaları yerinde inceledi
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.