İstanbul Sarıyer'deki evinde arkadaşı tarafından ölü bulunan Eren Kaşıkçı'nın otopsi raporu tamamlandı. Raporda, Kaşıkçı'nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği belirtildi.

Kaşıkçı’nın kalp ve damarlarında çeşitli bulgulara rastlandığı belirtildi. Kalp damarlarında ileri derecede daralmaya yol açan aterom plakları tespit edilirken, kalp kası liflerinde değişiklikler ve fibrozis bulguları saptandı. Raporda ayrıca Kaşıkçı’nın tiroid kanserinin bulunduğu kaydedildi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Beyin incelemesinde 1,1 santimetre çapında bir erime alanı görüldüğü, bu bölgedeki bulguların geçirilmiş bir beyin damar hastalığına işaret ettiği aktarıldı. Kimyasal ve toksikolojik incelemelerde ise Kaşıkçı’nın kanında alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelere rastlanmadı. Diyabet hastası olduğu bilinen Eren Kaşıkçı’nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye'de şampiyon olan Eren Kaşıkçı, "Kızıl Sakal" lakabıyla hafızalara kazınmıştı.

37 yaşındaki Eren Kaşıkçı, Sarıyer Kumköy Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Ani vefatıyla ailesi ve sevenlerini yasa boğan Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Eren Kaşıkçı'nın kalp krizi geçirmiş olacabileceği değerlendiriliyordu.