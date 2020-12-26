YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman 1954 Spor-Bergama Belediyespor: 2-1

Adıyaman 1954 Spor-Bergama Belediyespor: 2-1

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.12.2020 15:56 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor kendi sahasında rakibi Bergama Belediyespor’u 2-1 mağlup etti.
Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçta ev sahibi takım Adıyaman 1954 Spor ile rakibi Bergama Belediyespor kıyasıya mücadele etti. Burak Taşkınsoy’un yönettiği maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
İkinci yarının 53. Dakikasında ev sahibi takım Adıyaman 1954 Spor, Osman Paşa Zorlu’nun golü ile 1-0 öne geçti.
Adıyaman 1954 Spor maçın 72. Dakikasında Fuat Bavuk’un topu ağlara göndermesiyle 2-0 öne geçti. Doksan dakikasının sonunda maçın hakeme 4 dakika uzatma süre verdi. Bergama Belediyespor 90+3’te Batuhan Türk’ün gölü galibiyet için yeterli olmayınca maç ev sahibi takımın 2-1’lik skoruyla sona erdi.
Maçın 63. Dakikasında Bergama Belediyespor’un oyuncusu Mehmet Varol kırmızı kart gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğrafHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
1/

Adıyaman Namaz Vakitleri 26 Aralık Cumartesi

İmsak
06:07
Sabah
07:34
Öğle
12:32
İkindi
15:01
Akşam
17:21
Yatsı
18:43

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Cumartesi

Aslan Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Merkez
Yapıcılar Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Barış Eczanesi
Golbasi
Kuzey Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.