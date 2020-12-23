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Adıyaman 1954 Spor-Siirt İl Özel İdaresi Spor : 1-0

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.12.2020 16:07 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, Siirt İl Özel İdaresi Sporu 1-0 yendi.
Ligin iddialı takımlarından Adıyaman 1954 Spor, Siirt İl Özel İdaresi Sporu ağırladı. Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Ali Yılmaz yönetti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan maçın 25. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu 4 numaralı Selim Şahin’in topa vurmasıyla top filelerle buluştu. Şahin’in attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince maç 1- 0 tamamlandı. Oldukça çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında da her iki takımdan gol gelmeyince 5 dakika uzatmalara gidilen maç 1-0 bitti.

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